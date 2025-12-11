LOKALNI PARLAMENT U VRANJU JUČE USVOJIO BUDŽET ZA 2026, ALI NIJE RASPRAVLJAO O INICIJATIVI OPOZICIJE Roditelji-staratelji - državna briga

SEDNICA lokalne Skupštine juče je započela konferencijom za medije odborničke grupe "Hrabro za Vranje", tokom koje su njeni odbornici obavestili javnost da su podneli predlog da se na donese odluka o dobijanju statusa roditelj-negovatelj.

Foto: J.S.

Potom je, još pre usvajanja dnevnog reda, sekretarka SG, Jelena Maksić, objasnila da se o predlogu opozicije neće raspravljati ne zato što je odbijen, već zato što na "njemu treba raditi"...

I gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković pokušao je da objasni da će do proleća država reagovati po ovom pitanju, a šef pomenute odborničke grupe, Igor Zlatković, ovakav potez predstavnika vlasti ocenio je kao - razočaravajući.

U nastavku zasedanja, usvojen je Predlog Odluke o budžetu grada za 2026, jer je većnik Bojan Kostić objasnio da će za više od tri milijarde i 880 miliona dinara biti realizovani i kapitalni projekti - nastavljeni, ili započeti u 2026, sa već obezbeđenim sredstvima. Naveo je projekat "Čista Srbija", proširenje regionalne deponije "Meteris", rekonstrukciju OŠ "Dositej Obradović", resanaciju Aleksandrovačkog jezera...

Usvojen je i predlog Kadrovskog plana GU za dogodine, povodom kojeg je načelnik Dušan Aritonović najavio povećanje broja zaposlenih sa 199 na 235 - zbog sve većeg delokruga i obima poslova.