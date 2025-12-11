Srbija

LOKALNI PARLAMENT U VRANJU JUČE USVOJIO BUDŽET ZA 2026, ALI NIJE RASPRAVLJAO O INICIJATIVI OPOZICIJE Roditelji-staratelji - državna briga

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

11. 12. 2025. u 20:00

SEDNICA lokalne Skupštine juče je započela konferencijom za medije odborničke grupe "Hrabro za Vranje", tokom koje su njeni odbornici obavestili javnost da su podneli predlog da se na donese odluka o dobijanju statusa roditelj-negovatelj.

Foto: J.S.

Potom je, još pre usvajanja dnevnog reda, sekretarka SG, Jelena Maksić, objasnila da se o predlogu opozicije neće raspravljati ne zato što je odbijen, već zato što na "njemu treba raditi"...

I gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković pokušao je da objasni da će do proleća država reagovati po ovom pitanju, a šef pomenute odborničke grupe, Igor Zlatković, ovakav potez predstavnika vlasti ocenio je kao - razočaravajući.

U nastavku zasedanja, usvojen je Predlog Odluke o budžetu grada za 2026, jer je većnik Bojan Kostić objasnio da će za više od tri milijarde i 880 miliona dinara biti realizovani i kapitalni projekti - nastavljeni, ili započeti u 2026, sa već obezbeđenim sredstvima. Naveo je projekat "Čista Srbija", proširenje regionalne deponije "Meteris", rekonstrukciju OŠ "Dositej Obradović", resanaciju Aleksandrovačkog jezera...

Usvojen je i predlog Kadrovskog plana GU za dogodine, povodom kojeg je načelnik Dušan Aritonović najavio povećanje broja zaposlenih sa 199 na 235 - zbog sve većeg delokruga i obima poslova. 

