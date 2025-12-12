DANAS SLAVIMO SVETE MUČENIKE PARAMONA I FILUMENA: Izgovorite molitvu za spasenje duše
SRPSKA pravoslavna crkva obeležava svete mučenike Paramona i Filumena.
U Vitiniji Azijskoj neki knez Akvilin užasno gonjaše hrišćane. Jednom uhvati on 370 hrišćana i povede ih sobom vezane na neko mesto, gde beše hram idolskog boga Posejdona. Tu ih opaki knez primoravaše, da se poklone idolu i prinesu žrtvu. Ma da knez prećaše smrtnom kaznom onome, ko ne posluša njegovu zapovest, nijedan hrišćanin ne pokori se zapovesti njegovoj. U tom času prolažaše putem pokraj hrama neki čestan muž, po imenu Paramon.
On zastade kod gomile vezanih ljudi i saznade o čemu se radi, pa saznavšn uzviknu: „o koliko nevinih pravednika hoće skverni knez da zakolje zato što se ne klanjaju mrtvim i nemim idolima njegovim!” I produži Paramon put svoj. Tada razjareni knez posla sluge svoje, da ubiju Paramona. Sluge stigoše Paramona, uhvatiše ga, pa mu najpre jezik probodoše trnom, po tom ga obnažiše, i tako mu celo telo izbodoše.
Paramon sveti s molitvom u srcu predade dušu svoju Bogu. Po tom i onih 370 mučenika, veliki kao sinovi Božji i nevini kao jaganjci, biše mačem posečeni, te pređoše u besmrtno carstvo Hrista Gospoda. Postradaše 250. god.
Izgovorite ovu molitvu za spasenje duše
Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: Njihovim molitvama spasi duše naše.
