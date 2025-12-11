TRAJAN VLAJKOVIĆ (64), PENZIONISANI ODŽAČAR IZ SMEDEREVA, NIKADA NE ODBIJA POZIVE MUŠTERIJA Crne ruke, siva mačka i sreća "na izvol`te"

KAD se na kući odžak puši, život je u njoj. Porodica na okupu, kraj vatre u šporetu - od kad je sveta i veka bila je svojevrsna "jedinica mere" za istinsku sreću. Otud, valjda, i verovanje da odžačar sreću deli...

Zna to i Trajan Vlajković (64), dimničar iz Smedereva, kojem i ime simbolizuje da je "onaj koji je moćan". Jer, kad se dimnjak zapuši, sva moć je upravo u njegovim rukama. I, tako, duže od dve decenije, širom Srbije, on je jedan od najtraženijih ljudi.

- Svakog dana, leti i zimi, ja ne stajem. Na vrelini i snegu, i kad upeče zvezda, i kad stegene minus, meni je isto. Kad me ljudi pozovu, idem i ne biram ni vreme, ni destinaciju. Zato gotovo da i nema grada, pa i sele u koje moja noga na krov nije kročila. Pola Srbije sam prešao. Da ne pričam o Smederevu, gde je naših tradicionalnih šporeta koliko hoćeš - veli popularni Fiksa, čovek veselog duha i lica.

Grejsi AKO crna mačka donosi nesreću, a dimničar sreću - to je balans. Trajan, zato, ima svoju ljubimicu, mačku Grejsi, koja nije crna, već siva. Prati ga dok radi i uveren je da mu čisti lošu energiju. Sa srećom, Trajane!

A, gde god da ga vidite, ne možete ga omašiti: crna kapa i odelo, četke na štoseru (sajli), merdevine... Crne ruke i obrazi, ali širok beli osmeh.

Iako od 2021. "krcka" penziju koju je zaradio tokom četiri decenija rada u smederevskoj Železari, za njega nema predaha.

- Jeste, zaradi se ihaj, ali ti je glava u torbi. Jer, ovo je ekstremno opasan posao. Jednom sam priklizao niz krov, propala mi noga kroz biber crep i jedva sam se zadržao za gredu, kao mačka. Drugi put, spasao me oluk. Nijednom, srećom, nisam pao s krova, ali jesam sa trešnje i sav sam se slomio - seća se Trajan.

Naši ljudi, kaže, uglavnom ga zovu kad zagusti i zadimi, a dimnjak bi trebalo redovno da se čisti, bar jednom godišnje.

- Skoro sam radio odžak u Lipama, gde je sova svila ogromno gnezdo i napravila katastrofu... Ima posla, ali nema naslednika. U čitavoj Srbiji je tek malo više od stotinak dimnjičara. Neće ljudi, jer je teško i rizično. A, ja radim po starinski: četke, sajle, tegovi... To je pravo čišćenje, a ono odozdo može belaj da napravi. Opet, mašinsko čišćenje ošteti dimnjak - objašnjava Vlajković koji je nadimak Fiksa zaradio na pijaci, dok je svojevremno prodavao istoimeno sredstvo kojim se čiste plotne na šporetima.

- Ljudi me znaju sa raznih pijaca, vašara, različitih svetkovina... Kad god me vide, obavezno se fotografišemo i popričamo, a poneko i časti. Jednom sam, tako, ručao u nekoj narodnoj kuhinji, a kada htedoh da platim, kažu ne treba, neki čovek već ostavio novac. Za sreću... Inače, kad je odžak zapušen, dim se vraća u kuću i "guši" dobru energiju, a može biti i opasan po život. Kada ga dimničar očisti, kuća "prodiše", a ljudi postanu srećni. Zato ja oko vrata nosim privezak sa znakom "jing-jang". Najvažniji je balans pozitivne i negativne energije. Niko nema kontrolu nad njom, samo možemo da održavamo tu sredinu - objašnjava Trajan.

Veruje se, inače, da bi - kada ugledate odžačara - trebalo da se uhvatite za dugme i zamislite želju.

- Ali, ne za vaše, nego za moje dugme, dugme odžačara - precizira čuveni Fiksa, navodeći da je za njegovo radno odelo uvek prikačen "magični krug sreće": veliko, crveno dugme, a u torbi nosi i svojeručno izrađene amajlije, odnosno minijature odžačarske četke koje deli uz ikonice. Opet za sreću.