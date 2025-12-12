MAGLOVITO I TMURNO EVO GDE BITI KIŠE: Vremenska prognoza za petak, 12. decembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
U većem delu Srbije magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše (rosulje).
Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u rubnim brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u delu Timočke Krajine
U većem delu zemlje slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren i jak zapadni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, u Negotinskoj Krajini do 6 stepeni - najviša u maglovitim oblastima od 3 do 7 stepeni, a u mestima sa dužim sunčanim intervalima od 8 do 11 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Maglovito i tmurno sa lokalnom pojavom sipeće kiše. Slab i promenljiv vetar.
Očekuje se da će najniža temperatura biti oko 3 stepena, a najviša oko 6.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Za vikend se u većem delu Srbije očekuju magla i niska oblačnost sa lokalnom pojavom sipeće kiše.
Pretežno sunčano vreme zadržaće se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u delu Timočke Krajine.
Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda.
Produžava se uglavnom stabilno vreme, samo će u sredu uslediti prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu.
