NEMOJTE DA SE ZAVARAVATE, SKINITE RUŽIČASTE NAOČARE Astro savet za petak, 12. decembar: Ovih 6 znakova su na udaru opozicije Mesec-Neptun
JEDNOM mesečno, Mesec pravi opoziciju s Neptunom, planetom podsvesti, umetnosti, mašte, tajni, mistike, ljubavnog zanosa, ali i zabluda, obmana, prevara, ali ovog meseca razlika je u tome što je Neptun u međuvremenu krenuo direktnim hodom.
To će ujedno biti njegov poslednji direktan hod u Ribama, znaku kojim vlada, jer 23. januara 2026. godine ulazi u Ovna.
Pošto se ova planeta dugo zadržava u jednom znaku (između 13 i 14 godina) ponovo će biti u Ribama tek 2190. godine. Zato ovaj poslednji Neptunov ples u kreativnim Ribama može iznedriti neka značajna umetnička dela, u muzici, slikarstvu, filmu, književnosti, kao oproštajni, završni pečat njegovog boravka u ovom znaku (od marta 2011). Da ponovo uđe u poslednji zodijački znak, Ribe, čekaćemo više od vek i po. Pa ako neko i dočeka, biće to znak da je reč o pravoj magiji, naravno, neptunovskoj...
I današnja opozicija sa Mesecom u umetničkoj Vagi donosi inspiraciju umetnicima, pojačava intuiciju ali i potrebu za razgovorom s nekim kome verujemo, prijateljem, psihoterapeutom. Jer, Mesec je duša, a Neptun podsvest ali i simbol romantike, pa ova opozicija utiče i na emotivni život većine znakova. Mnogi će biti skloni samozavaravanju i idealizovanju ljubavnih partnera što vodi ka razočaranjima. Takođe, ovaj aspekt upozorava na opasnost od alkohola i psihoaktivnih supstanci, infekcija, ali i nejasnih ili pogrešnih lekarskih dijagnoza, zbog čega je preporučljivo potražiti više mišljenja.
Na udaru ovog aspekta su naravno Ribe, Device, ali i septembarske Vage, martovski Ovnovi, decembarski Jarčevi i junski Rakovi.
