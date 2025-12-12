BRITANSKA MORNARICA NA NOGAMA: Tri dana pratila rusku podmornicu u Lamanšu
BRITANSKA mornarica saopštila je da je tri dana pratila rusku podmornicu klase Kilo "Krasnodar" kroz Lamanš kako bi "zaštitila" britanske vode, uz napomenu da je konstantno bila u pripravnosti da preuzme akcije protiv podmornica u slučaju da je "Krasnodar" zaronio.
Tankerski brod Royal Fleet Auxiliary (RFA) Tidesurge, sa specijalnim helikopterom Merlin na brodu, pratio je podmornicu dok je plovila na površini od Severnog mora, kroz Kanal Dover i u Lamanš, preneo je BBC.
-Bili smo spremni da pređemo u operacije protiv podmornica ukoliko bi Krasnodar zaronio ispod površine, navodi se u saopštenju britanske mornarice.
Praćenje je završeno kada su se ruski brodovi približili severozapadnoj obali Francuske, a nadzor je preuzeo saveznik iz NATO-a.
Vlada Ujedinjenog Kraljevstva saopštila je da je aktivnost ruskih brodova u britanskim vodama porasla za 30 odsto u poslednje dve godine.
Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili prethodno je najavio program od više miliona funti za jačanje sposobnosti kraljevske mornarice u suočavanju sa "ruskim podmornicama".
(Tanjug)
