BRITANSKA MORNARICA NA NOGAMA: Tri dana pratila rusku podmornicu u Lamanšu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 00:43

BRITANSKA mornarica saopštila je da je tri dana pratila rusku podmornicu klase Kilo "Krasnodar" kroz Lamanš kako bi "zaštitila" britanske vode, uz napomenu da je konstantno bila u pripravnosti da preuzme akcije protiv podmornica u slučaju da je "Krasnodar" zaronio.

БРИТАНСКА МОРНАРИЦА НА НОГАМА: Три дана пратила руску подморницу у Ламаншу

Foto vikipedija/MOD UK

Tankerski brod Royal Fleet Auxiliary (RFA) Tidesurge, sa specijalnim helikopterom Merlin na brodu, pratio je podmornicu dok je plovila na površini od Severnog mora, kroz Kanal Dover i u Lamanš, preneo je BBC.

-Bili smo spremni da pređemo u operacije protiv podmornica ukoliko bi Krasnodar zaronio ispod površine, navodi se u saopštenju britanske mornarice.

Foto MO Rusije

Praćenje je završeno kada su se ruski brodovi približili severozapadnoj obali Francuske, a nadzor je preuzeo saveznik iz NATO-a.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva saopštila je da je aktivnost ruskih brodova u britanskim vodama porasla za 30 odsto u poslednje dve godine.

Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili prethodno je najavio program od više miliona funti za jačanje sposobnosti kraljevske mornarice u suočavanju sa "ruskim podmornicama".

