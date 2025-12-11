LUKA MATIĆ NIJE IZDRŽAO: Preminuo mladić za čije je lečenje cela Srbija donirala novac

STUDENT DIF-a iz Ćuprije, dvadesetogodišnji Luka Matić, nije uspeo da pobedi tešku malignu bolest i pored ogromne podrške porodice, svojih sugrađana iz grada na Moravi i celog Pomoravlja i Srbije.

Foto: Porodična arhiva

Luka je preminuo u bolnici u Turskoj u kojoj se nalazio već izvesno vreme radi nastavka lečenja, ali limfom je – na veliku žalost – nastavio da napreduje i pored novih metoda lečenja koje su primenjivali turski lekari.

Za ovog mladića, koji se lavovski borio, osim sms porukama novac za lečenje prikupljan je i u brojnim humanitarnim akcijama koje su organizovali njegovi sugrađani iz Ćuprije i Paraćina. Udruženja su priređivala humanitarne predstave i brojne izložbe, a klubovi sportske događaje.

Foto: Porodična arhiva Luka Matić

Stanovnici Pomoravskog okruga, koji su poslednjih meseci pokazali izuzetno zajedništvo i solidarnost u nastojanju da finansijski pomognu mladićevoj porodici da bi Luka mogao da nastavi da se bori život, sa velikom tugom primili su vest o njegovoj smrti.