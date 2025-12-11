LUKA MATIĆ NIJE IZDRŽAO: Preminuo mladić za čije je lečenje cela Srbija donirala novac
STUDENT DIF-a iz Ćuprije, dvadesetogodišnji Luka Matić, nije uspeo da pobedi tešku malignu bolest i pored ogromne podrške porodice, svojih sugrađana iz grada na Moravi i celog Pomoravlja i Srbije.
Luka je preminuo u bolnici u Turskoj u kojoj se nalazio već izvesno vreme radi nastavka lečenja, ali limfom je – na veliku žalost – nastavio da napreduje i pored novih metoda lečenja koje su primenjivali turski lekari.
Za ovog mladića, koji se lavovski borio, osim sms porukama novac za lečenje prikupljan je i u brojnim humanitarnim akcijama koje su organizovali njegovi sugrađani iz Ćuprije i Paraćina. Udruženja su priređivala humanitarne predstave i brojne izložbe, a klubovi sportske događaje.
Stanovnici Pomoravskog okruga, koji su poslednjih meseci pokazali izuzetno zajedništvo i solidarnost u nastojanju da finansijski pomognu mladićevoj porodici da bi Luka mogao da nastavi da se bori život, sa velikom tugom primili su vest o njegovoj smrti.
Preporučujemo
UPOKOJIO SU UGLjEVIČKI PROTA MICO PAJKANOVIĆ: Verni pastir podno Majevice
11. 12. 2025. u 15:27
OKUPATOR STRELjAO 310 LESKOVČANA: Obeležene 84 godine od zločina u Arapovoj dolini
11. 12. 2025. u 15:15
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)