"BEZ NJIH OVO NE BI BILO MOGUĆE": Junak Mirko Ivanić se zahvalio navijačim nakon pobede Zvezde
JUNAK Crvene zvezde u Gracu bio je Mirko Ivanić. Kapiten crveno-belih pogodio je za pobedu protiv Šturma (1:0).
Bio je presrećan zbog trijumfa, a zahvalio se i navijačima koji su pružili ekipi veliku podršku.
- Presrećan sam zbog pobede, izuzetno važna pobeda. Približili smo se korak dalje plasmanu u narednu fazu. Loše smo startovali, imali smo dva poraza i jedan remi. Sada sa tri pobede imamo više samopouzdanja. Nadam se da ćemo da se plasiramo dalje. Turbulentna sezona za nas. Hvala navijačima što su došli. Bez njih ovo ne bi bilo moguće - rekao je Ivanić.
Priznao je da su očekivanja u Zvezdi velika, kao i da tim mora bolje u prvenstvu.
- Imamo karakter, ne bi igrali u Crvenoj zvezdi da nemamo. Zvezda je veliki klub, velika su očekivanja. Za sada ide dobro u Evropi, moramo da budemo bolji u domaćem prvenstvu, ali optimista sam za dalje - zaključio je Ivanić.
Podsetimo, Crvena zvezda u grupnoj fazi Lige Evrope igra još dve utakmice. Najpre će 22. januara gostovati Malmeu, dok 29. januara dočekuju Seltu.
