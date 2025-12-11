Tenis

ŠOK ZA ŠOKOM! Novak Đoković povukao neočekivan potez, pa se pojavio tamo gde tenis nije najvažnija stvar na svetu

Новости онлине

11. 12. 2025. u 05:40

DA li to Novak Đoković i definitivno stavlja tačku na tenisku karijeru?

FOTO: Tanjug/AP

Prvo se juče tokom dana pojavila vest da srpski teniser neće igrati nijedan pripremni turnir pred Australijan open 2026. godine, pošto se njegovo ime ne nalazi na zvaničnoj listi učesnika za turnir u Brizbejnu.

Ova odluka sugeriše da će Novak Đoković u pohod na prvi grend slem sezone krenuti bez ijednog takmičarskog meča, što predstavlja promenu u odnosu na prethodne godine.

Sezona počinje 5. januara turnirima u Brizbejnu, Hong Kongu i Junajted Kupom bez srpskog tenisera, koji na Australijan openu postavljen za četvrtog nosioca. A pitanje koliko ga to i zanima, jer je posle odluke da ne igra nijedan turnir Đoković juče uhvaćen u Danskoj.

Naime, Novak  je na svom Instagramu postavio seriju storija u kojima su njegovi pratioci dobili zadatak da pogode gde se nalazi, ali je to bilo vrlo lako odgonetnuti – u pitanju je Kopenhagen.

Srpski as je šetao glavnim gradom Danske, svratio do jedne pekare, gledao skijaške rukavice, bio u Muzeju Ginisovih rekorda, bivšoj kući Hansa Kristijana Andersena, na klizanju, a čak se i potopio u ledeni kanal...

