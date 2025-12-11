ŠOK ZA ŠOKOM! Novak Đoković povukao neočekivan potez, pa se pojavio tamo gde tenis nije najvažnija stvar na svetu
DA li to Novak Đoković i definitivno stavlja tačku na tenisku karijeru?
Prvo se juče tokom dana pojavila vest da srpski teniser neće igrati nijedan pripremni turnir pred Australijan open 2026. godine, pošto se njegovo ime ne nalazi na zvaničnoj listi učesnika za turnir u Brizbejnu.
Ova odluka sugeriše da će Novak Đoković u pohod na prvi grend slem sezone krenuti bez ijednog takmičarskog meča, što predstavlja promenu u odnosu na prethodne godine.
Sezona počinje 5. januara turnirima u Brizbejnu, Hong Kongu i Junajted Kupom bez srpskog tenisera, koji na Australijan openu postavljen za četvrtog nosioca. A pitanje koliko ga to i zanima, jer je posle odluke da ne igra nijedan turnir Đoković juče uhvaćen u Danskoj.
Naime, Novak je na svom Instagramu postavio seriju storija u kojima su njegovi pratioci dobili zadatak da pogode gde se nalazi, ali je to bilo vrlo lako odgonetnuti – u pitanju je Kopenhagen.
Srpski as je šetao glavnim gradom Danske, svratio do jedne pekare, gledao skijaške rukavice, bio u Muzeju Ginisovih rekorda, bivšoj kući Hansa Kristijana Andersena, na klizanju, a čak se i potopio u ledeni kanal...
Preporučujemo
RUD NAHVALIO SINERA I ALKARAZA: Brane se na isti način kao Novak Đoković!
05. 12. 2025. u 19:53
KAKVA LAŽ! Mrzitelj Novaka Đokovića izigrao ceo svet
03. 12. 2025. u 09:02
TENISKI SVET U NEVERICI! Novak Đoković igra za Srbiju u Dejvis kupu?
02. 12. 2025. u 11:57
KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!
Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.
10. 12. 2025. u 07:40
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)