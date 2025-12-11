JAGODINAC DRAGAN RAŠIĆ (70), TOKOM PRETHODNIH POLA VEKA, VIŠE OD 150 PUTA DOBROVOLJNO DAO KRV Uvek prvi kad je život o koncu

NAVRŠILO se tačno pola veka otkad je Dragan Rašić (70), penzioner iz Jagodine, prvi put donirao krv - i to ne u nekoj organizovanoj akciji, već vojniku, da bi mu spasao život.

Foto: Z. Rašić

I danas se seća svih detalja iz te 1975, kao dvadesetogodišnji mladić na odsluženju vojnog roka u JNA, u Sloveniji, jedan njegov "klasić" pao pod tenk i zadobio stravične povrede ruke, noge, slabine, stomaka...

Evidencija IAKO mu davanja tokom odsluženja vojng roka nisu upisana u zvaničnu evidenciju, Rašić računa da je dosad krv darivao oko 160 puta. Nije mu do statistike, ali kaže da mu nisu priznata ni humana dela van Jagodine. Među njima je i pomoć povređenoj turistkinji u Herceg Novom, gde je bio na letovanju sa suprugom...

- Hitno je bio organizovan transport helikopterom, a ja i tadašnji poručnik, iz Niša, bukvalno smo mu tokom leta do Vojne bolnice u Ljubljani rukama držali utrobu. Ispostavilo se, potom, da ja imam nultu krvnu grupu, koju mogu svi da prime, pa sam teško povređenom momku odmah dao transfuziju, direktno iz ruke u ruku. Vojnik je, nažalost, posle sedam dana preminuo od sepse, a ja do danas nisam prestajao da dajem krv. Najpre još dvaput u vojsci, a posle u Fabrici kablova, gde sam radio. Lane sam dobio sam Zahvalnicu mog udruženja "Humanisti velikog srca", za 150 davanja. Od tada sam to činio još nekoliko puta, iako sam odavno prešao starosnu granicu - u dahu veli Rašić.

Tvrdi i da je "čeličnog zdravlja", pa svojih sedam decenija uopšte ne primećuje. Pritom, pre svakog davanja obavlja obaveznu lekarsku proveru, ali su mu svi parametri krvi savršeni, pa uspe da "sakrije" godine. Ponekad mu, priznaje, i "progledaju kroz prste", jer vide koliko je srećan kad pomaže drugima.

Priznanje i sa plakata UDK "Humanisti velikog srca" iz Jagodine ne samo da okuplja veliki broj članova, već se i druga udruženja rado odazivaju njihovim pozivima za zajedničke akcije, često i u drugim sredinama. Od 2022, sa jedne fasade u centru grada na humanost poziva ogroman plakat sa zajedničkom fotografijom 18 Jagodinaca koji su u tom trenutku više od 100 puta "zavrnuli rukav". Među njima je i Dragan Rašić... Za ovdašnje davaoce, inače, neretko se organizuju druženja i putovanja, uz podršku lokalne samouprave, pa im podstrek i priznanja zajednice ne manjkaju.

- Kad bih sad prekinuo da dajem krv, mislim da bih se razboleo. Pritisak mi je 120/80, kao kod mladića. I krvna slika je odlična, holesterol, gvožđe... Čak mi se dešavalo i da krv dam na dva, umesto na tri meseca, jer je bilo nekih hitnih situacija - kaže Dragan, uz napomenu da je jedini duži prekid u svojoj humanoj misiji, od sedam meseci, imao pre nekoliko godina, kada je umalo poginuo u saobraćajnoj nesreći...

U pogonu fabrike u kojoj je nekada radio, 18 godina bio je predsednik Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi. Kada je dao otkaz i upustio se u preduzetničke vode, učlanio se u Udruženje davalaca koje vodi Saša Likić.

Foto: Z. Rašić