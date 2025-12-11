Politika

GUST RASPORED: Vučić sutra nastavlja posetu Nišu

В.Н.

11. 12. 2025. u 21:40

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastaviće sutra posetu Nišu.

ГУСТ РАСПОРЕД: Вучић сутра наставља посету Нишу

Foto: Tanjug

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsedina Republike, Vučić će sutra imati obilazak i sastanke u kasarni ''Mija Stanimirović'' u Nišu. Potom je planiran Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics.

U 11.35 planiran je obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe.

U 13 sati najavljen je obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu ''Svoj na svome'' i kratak razgovor sa građanima u Gadžinom Hanu.

U 14.20 predviđen je obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry.

U 15.15 najavljen je obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery.

