NEVEROVATNO! Evo šta je Vladan Milojević otkrio o pojedinim fudbalerima Crvene zvezde

TRENER Crvene zvezde Vladan Milojević imao je vrlo zanimljivo obraćanje na konferencije za medije posle pobede crveno-belih nad Šturmom u Gracu (1:0) u 6. kolu Lige Evrope.

FOTO: FK Crvena zvezda

Strateg šampiona Srbije bio je zadovoljan prikazanim u Austriji, a imao je šta da kaže o svojim igračima.

- Zadovoljan sam, danas su Rodrigao i Veljković odigrali jako dobro u tandemu. Iskusni su igrači i upravo zbog toga je Rodrigao i došao. Ako se vratimo malo u prošlost, znamo da je imao veliku pauzu dok je bio u Zenitu i takve stvari ostavljaju trag na igraču. Drago mi je zbog njega, vredno trenira, radi i čeka svoju šansu. Mislim da su obojica odigrali na zavidnom nivou na kom bi stalno trebalo da igraju. Što se tiče Mirka Ivanića, on je jedan skroman momak, možda van svetala javnosti, ali pravi lider. Mirko je došao u mom prvom mandatu, sećam se kako je tada trpeo godinu dana. Možda sam i ja bio nepravedan prema njemu jer smo imali Marka Marina, pa smo ga razigravali na poziciji koja mu nije prirodna. Imao je težak period i mnogo sumnji, ali se izdigao i pokazao kvalitet. Uvek sve dođe na svoje. Sa Aleksandrom Kataijem predstavlja pravo blago Crvene zvezde i siguran sam da će u istoriji ostati upamćen ne samo po golovima, već i po igri i ponašanju - rekao je Milojević.

Otkrio je potom da se određeni broj fudbalera suočava sa povredama.

- U celoj pripremi utakmice prva dijagnoza za Marka Arnautovića bila je da neće igrati do kraja polusezone. Međutim, moram da spomenem naš medicinski tim koji radi fenomenalan posao i koji često svojim procenama utiče i na to kako ćemo mi u stručnom štabu igrati, odnosno koju ćemo taktiku primeniti. Marko je veoma dobro podnosio terapije koje je imao, stanje je bilo sve bolje. Znali smo da nije 100 odsto spreman i da ćemo na ovoj utakmici rizikovati, ali još jednom se pokazala njegova veličina kao igrača i kao ličnosti. Danas je igrao bukvalno uz veliki rizik, i toga smo bili svesni. Njegov nastup ima ogroman uticaj na naš način igre, želeo je da stisne zube i zato mu svaka čast, još jednom je pokazao ljubav prema klubu i veličinu o kojoj ne treba mnogo govoriti. Naravno, imali smo konstantnu komunikaciju da vidimo koliko i kako može, a on nam je sam rekao na poluvremenu da od bolova više ne može da izdrži, pa smo morali da napravimo izmenu. Takođe, imali smo i rovitog Bruna Duartea, koji je danonoćno radio terapije i dao je sve od sebe, sigurno je pod velikim bolovima i injekcijama danas igrao. To mene ohrabruje kao trenera, jer imam pre svega dobre ljude, dobre ličnosti i vrhunske profesionalce. Sa druge strane, u ovakvim utakmicama je jako bitno da ne primite gol. Mi imamo potencijal, stvaramo šanse i uvek možete da date gol negde, ali mene posebno raduje kada odigramo jednu veoma dobru taktičku utakmicu. Danas smo odgovorili svim parametrima na igru Šturma, što je bio i ključni momenat ove pobede.

Zahvalnost je uputio i navijačima koji su na "Merkur areni" pružili Zvezdi veliku podršku.

- Mislim da je to zaista jako lepo. Ovom prilikom bih pohvalio naše navijače, danas je bila fenomenalna atmosfera i zahvaljujem im se od srca. Rekao sam da ovi momci rade vredno, znam koliki su zvezdaši i koliko se odriču. Nije nam lako, verujte mi. Možda ne znate ni deset posto onoga što se sa nama događa. Ćutimo i trudimo se, a ja im stalno govorim da moramo da budemo mirni i da verujemo u sebe, da je jedino što možemo da uradimo je da radimo, treniramo, budemo zajedno i da osećamo da su navijači uz nas. Zato bih im se i ovim putem zahvalio, jer su danas bili fantastični. Stadion je izgledao prelepo, bio je akustičan, a po onome što sam primetio, bilo je mnogo navijača iz Republike Srpske, iz svih delova Srbije i naše dijaspore. Puno mi je srce, svaka im čast. Oni moraju da znaju da bi bez njih bilo mnogo teže, jer mi u ovom trenutku idemo preko granica svojih mogućnosti. Zato im od srca čestitam i poručujem da nastave da nas podržavaju. Imamo još samo dva kola pre nego što odemo na zaslužen odmor.

Ova pobeda je jako važna za crveno-bele koji sad imaju 10 bodova.

- Svaku pobedu Crvene zvezde doživljavam kao nešto najlepše na svetu što može da mi se desi. Ne postoji veća radost kada ste trener, a pogotovo kada ste trener kluba koji volite i za koji ste vezani celog života. Da li sam emotivan ili ne ne znam, ali u svakom slučaju drago mi je zbog ovih momaka. Znam kroz šta prolaze, znam da vi mnoge stvari ne znate. Ovo što ste rekli za mene, ja sam potpuno nebitan, ja sam neko ko voli ovaj klub i jednostavno služim Crvenoj zvezdi. Drago mi je zbog mog stručnog štaba, zbog svih ljudi koji vole klub, a posebno zbog igrača koji su pokazali da mogu da prevaziđu sve probleme. To je bio jedini način da dođemo do ove važne pobede i da ponovo vodimo Zvezdu tamo gde treba da bude. Naravno, lepa pobeda, dobrih deset bodova, a pred nama su još dve utakmice. Ova je završena, sutra je novi dan, okrećemo se narednim duelima i polako idemo ka zasluženom odmoru.

Opet se osvrnuo na to koliko problema ima sa povredama igrača.

- Kad sam pričao o tih deset posto, mislio sam apsolutno na stvari koje su vezane za tim, generalno kroz sve ovo o čemu smo govorili, vreme velikih problema, povreda, mnogo putovanja. Momci daju sve od sebe, ali veliki je pritisak kada igrate u klubu kao što je Crvena zvezda. Sa druge strane, trebalo nam je dosta vremena da analiziramo sve bez ičega skrivenog, na to sam mislio, na to sa kakvim problemima igrači ulaze u utakmice, da li su pod temperaturom ili jednostavno moraju da igraju uprkos tegobama. Videli ste da smo na klupi imali dosta mladih igrača, našu budućnost, a oni su danas bili na jednoj ovako zahtevnoj utakmici. Pitanje da li ću biti tu nije za mene, ja sam ovde u klubu, a šta će biti i kako će biti, imamo još dve utakmice pa ćemo videti.

Otkrio je i kome je posvetio pobedu.

- Ova pobeda je posvećena našoj zemlji. Mi smo jedini predstavnik u Evropi, mi “vučemo kola”. Drago mi je što osvajamo bodove za koeficijent, iako smo pali sa tim bodovima, svakako mi je drago zbog kluba kao što je Crvena zvezda da možemo da doprinesemo i u budućnosti, a sa druge strane i zbog Srbije. Mislim da smo obradovali narod i ovi momci zaslužuju sve. Danas sam, videli ste u medijima, bio u poseti crkvi Svetih Ćirila i Metodija kod sveštenika. Divno su nas primili, znam da mnogo naših ljudi koji žive u okolini dolaze tamo, i ovom prilikom bih želeo posebno da pozdravim igumana Metodija iz manastira Hilandar i da uputim veliki pozdrav svima njima.

Nastavio je priču o igračima, ali istakao i kolika je važnost učešća u Evropi.

- Naravno, jako je bitno i znači mnogo to što pomeramo granice, to je veličina kluba i drago mi je da je tako. Ali to normalno nosi i veliki pritisak. Znate da velika očekivanja nose i velika razočarenja, tako da je uvek jednostavno tako, ali generalno mislim da Crvena zvezda treba da raste i da pripada vrhu evropskog fudbala. Što se tiče taktike, mislim da smo dobro pripremili utakmicu. Svakako su nam pomogle i prijateljske utakmice tokom leta u Austriji, gde sam insistirao da igramo protiv austrijskih ekipa zbog njihovog dinamičnog stila fudbala. Danas smo igrali protiv ekipe koja igra potpuno suprotno od onoga što mi igramo, sa dva špica, veoma agresivno, sa sjajnim gegenpresingom koji konstantno koriste. Bilo nam je jako važno da popunimo sredinu terena, pa smo se zato odlučili za izmenu, jer nismo znali da li je Babika potpuno spreman, pa smo ubacili Bađa. Završili smo utakmicu sa Krunićem, Elšnikom, Bađom i Handelom, a kasnije je ušao i Kostov, sa četiri vezna igrača kako bismo zatvorili njihovu agresivnost. Inače smo na dugim loptama gubili protiv Vojvodine i Javora, ali danas su momci odigrali na visokom nivou i to je bilo ključno. Znali smo da ćemo imati prostor koji ćemo iskoristiti. Na kraju smo imali nekoliko šansi, Šturm je imao svoje situacije u kojima je mogao da nas ugrozi, ali Mateus je bio na visini zadatka. Mislim da je ovo prvi gol iz prekida posle dužeg vremena i smatram da je pobeda zaslužena.

Za kraj se dotakao i Šturma.

- Šturm je, kroz naše analize, ekipa koja je izuzetno dinamična i talentovana. Ako se dobro ne pripremite, možete da nemate nikakve šanse protiv njih. Mi igramo drugačiji stil u odnosu na ono što je karakteristično za srpski fudbal, kod nas su kontinuirani napadi, dosta pasova, nema mnogo dugih lopti, a retko ko igra sa dva špica u ovakvoj formaciji. Iz iskustva mogu da kažem da volim austrijski fudbal, jer je dinamičan, brz i snažan, a vidi se da su igrači Šturma prave atlete. Ono što je bitno jeste da igraju u jasnom sistemu, bez mnogo improvizacija, dok mi imamo naš balkanski stil igre, gde volimo da imamo igrače koji žele da zadrže loptu i da kroz posed grade igru – zaključio je Milojević.

Podsetimo, Crvena zvezda do kraja grupne faze Lige Evrope ima još dve utakmice - 22. januara gostuje Malmeu, dok će 29. januara dočekati Seltu.

