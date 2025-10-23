"PODSTREK DA RADIMO JOŠ BOLJE": U Novom Sadu uručena najznačajnija gradska priznanja (FOTO)

NA svečanosti u Gradskoj kući, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić uručili su Oktobarsku nagradu i Novembarsku povelju, najviša gradska priznanja ovogodišnjim dobitinicima.

Povod je obeležavanje više značajnih datuma u istoriji Novog Sada - 23. oktobra 1944. godine kada je Novi Sad oslobođen od fašizma, 9. novembra 1918. godine kada je srpska vojska oslobodila grad i 25. novembra 1918. godine, dana kada je Velika Narodna Skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje donela Odluku o prisajedinjenju Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji. Tom prilikom, uručena je i Februarska nagrada za 2024. godinu.

- Neizmerna mi je čast što smo danas zajedno na svečanosti povodom dodele Oktobarske nagrade, Novembarske povelje i Februarske nagrade Grada Novog Sada. Čuveni Veljko Petrović je pisao da je Novi Sad „veliko, uzbudljivo obećanje koje se iščekuje. To je uopšte putovanje“. I zaista, razvoj našeg grada je putovanje koje traje vekovima – od Racke varoši do moderne Srpske Atine. Posebno značajni datumi tog puta su 1. februar 1748, 9. novembar 1918. i 23. oktobar 1944. - trenuci u kojima su utemeljeni naš identitet, sloboda i zajedništvo. Koliko god da smo različiti, sve treba da nas ujedini ljubav prema gradu i opštem dobru - rekao je gradonačelnik žarko Mićin. - Ključni temelj svakog grada nisu samo zgrade i ulice, već ljudi – njegovi građani. Zato će se Novi Sad razvijati samo ako svi iskreno i odgovorno brinemo o svom zajedničkom domu.

Ove godine, kako je rekao, zbog tragedije koja nas je duboko pogodila, ovaj praznik obeležavamo bez koncerata i svečanosti, ali sa dubokim poštovanjem prema važnim datumima iz istorije grada.

- Istovremeno, danas smo ponosni što nagrađujemo najbolje među nama – pojedince i udruženja čiji rad, znanje i humanost predstavljaju istinske vrednosti Novog Sada - rekao je Mićin. - Dobitnicima nagrada čestitam na zasluženim priznanjima. Neka njihovi primeri budu podstrek da nastavimo da gradimo naš Novi Sad, zajedničku kuću svih nas - rekao je gradonačelnik Mićin.

Novembarsku povelju dobili su Predrag Todorić za ispoljenu hrabrost 13. avgusta ove godine u spasavanju dečaka iz Dunava, zatim članica Novosadskog džudo kluba Aleksandra Andrić, radnici JKP „Čistoća“ Kristijan Knežević i Dejan Šakić, kao i KUD „Svetozar Marković“. Oktobarska nagrada uručena je dekanu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja prof dr. Patriku Dridu kojeg je predložilo Sportsko društvo Vojvodina 1914. Novi Sad i prvaku Opere Srpskog narodnog pozorišta Željku R. Andriću, kog je predložio ruski dirigent Ilmar Lapinš. Pored toga, gradski čelnici uručili su Februarsku nagradu za 2024. godinu. Čuvena novosadska golubica uručena je mladoj pijanistkinji i konpozitorki Petri Spasojević, koju je predložilo Udruženje „Život kao inspiracija“.

U ime nagrađenih obratio se prof. dr Patrik Drid koji se zahvalio na visokim gradskim priznanjima i istakao da je iako dobitnici dolaze iz različitih oblasti društvenog života, nabrojavši umetnost, sport, nauku, ali i osobine koje ih krase poput hrabrosti i ljubavi prema zajednici, sve ih povezuje misija da Novi Sad naprave lepšim mestom za život.

- Ove nagrade su podstrek da radimo još bolje i sa više entuzijazma. Hvala predlagačima, našim porodicama, prijateljima i našem Gradu Novom Sadu – rekao je prof. dr Drid.