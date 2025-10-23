PRVE NAGRADE U BiH I SLOVENIJU : Poznati pobednici 20. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“
POBEDNICI jubilarne, 20. po redu takmičarske Međunarodne izložbe fotografija, „Pravoslavlje na internetu“, beočinskog Društva ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja „Beofoto“, su Vladimir Tadić iz Čelinca (Bosna i Hercegovina), u konkurenciji za kolekciju i Andrija Đorđević iz Ljubljane (Slovenija), za pojedinačnu fotografiju.
Na ovogodišnjem, tradicionalnom, konkursu učestvovalo je 122 autora iz 11 zemalja i 38 mesta Srbije, sa 547 fotografija. Žiri Foto saveza Srbije, u sastavu Vojislav Luković, Hadži Miodrag Miladinović i Željko Đurić, prihvatio je radove 61 autora sa 125 fotografija.
U konkurenciji za kolekciju fotografija druga nagrada pripala je Đorđu Vukadinoviću iz Čačka a treća Branislavu Brkiću iz Beograda. Pohvale za kolekciju zaslužili su Svetlana Rogić iz Amerike, Dimče Korunoski iz Severne Makedonije i Vladimir Mijailović iz Požege.
Srebrna medalja Foto saveza Srbije za fotografiju pripala je Milanu Markoviću iz Valjeva a bronzana Aleksandru Alempijeviću iz Čačka.
U konkurenciji za pojedinačnu fotografiju pohvaljeni su Margarita Tolmačeva iz Rusije, Dominika Kovačević Jounes iz Poljske i Marija Radojičić iz Čačka.
Nagrada „Sava Dragojlović“, za najbolju fotografiju domaćeg autora, koju proglašava žiri organizatora, pripala je Sandri Baltić Kučandi iz Zrenjanina.
Svečano otvaranje 20. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“ uz dodelu priznanja nagrađenim i pohvaljenim autorima, biće održano 12. novembra u holu Doma kulture u Beočinu.
Prihvaćene i nagrađene fotografije mogu se videti na sajtu društva Beofoto.
