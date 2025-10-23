Srbija

PRVE NAGRADE U BiH I SLOVENIJU : Poznati pobednici 20. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“

Slobodan Bajić

23. 10. 2025. u 11:30

POBEDNICI jubilarne, 20. po redu takmičarske Međunarodne izložbe fotografija, „Pravoslavlje na internetu“, beočinskog Društva ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja „Beofoto“, su Vladimir Tadić iz Čelinca (Bosna i Hercegovina), u konkurenciji za kolekciju i Andrija Đorđević iz Ljubljane (Slovenija), za pojedinačnu fotografiju.

Vladimir Tadić

Na ovogodišnjem, tradicionalnom, konkursu učestvovalo je 122 autora iz 11 zemalja i 38 mesta Srbije, sa 547 fotografija. Žiri Foto saveza Srbije, u sastavu Vojislav Luković, Hadži Miodrag Miladinović i Željko Đurić, prihvatio je radove 61 autora sa 125 fotografija.

U konkurenciji za kolekciju fotografija druga nagrada pripala je Đorđu Vukadinoviću iz Čačka a treća Branislavu Brkiću iz Beograda. Pohvale za kolekciju zaslužili su Svetlana Rogić iz Amerike, Dimče Korunoski iz Severne Makedonije i Vladimir Mijailović iz Požege.

Andrija Đorđević

Prva nagrada za pojedinačnu fotografiju

Srebrna medalja Foto saveza Srbije za fotografiju pripala je Milanu Markoviću iz Valjeva a bronzana Aleksandru Alempijeviću iz Čačka.

Milan Marković

Druga nagrada za fotografiju

U konkurenciji za pojedinačnu fotografiju pohvaljeni su Margarita Tolmačeva iz Rusije, Dominika Kovačević Jounes iz Poljske i Marija Radojičić iz Čačka.

Nagrada „Sava Dragojlović“, za najbolju fotografiju domaćeg autora, koju proglašava žiri organizatora, pripala je Sandri Baltić Kučandi iz Zrenjanina.

Sandra Baltić Kučanda

Nagrada "Sava Dragojlović"

Svečano otvaranje 20. Međunarodne izložbe fotografija „Pravoslavlje na internetu“ uz dodelu priznanja nagrađenim i pohvaljenim autorima, biće održano 12. novembra u holu Doma kulture u Beočinu.

Đorđe Vukadinović

Druga nagrada za kolekciju

Prihvaćene i nagrađene fotografije mogu se videti na sajtu društva Beofoto

