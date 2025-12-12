SRBIJA JE ČUDO! Evo koga sve Evroliga dovodi u Beograd zbog večitog derbija KK Partizan - Crvena zvezda!

Cela košarkaška Evropa (i ne samo ona) je na nogama zbog onoga što se ovog petka dešava u Beogradu.

Danas, ovog petka, uz prenos na portalu "Novosti", Partizan i Crvena zvezda sa početkom od 20.30 igraju evroligaški derbi, a tim povodom čelnici elitnog evropskog klupskog takmičenja saopštili su sledeće:

"Beogradski derbi Evrolige u centru pažnje u globalnom sportu

Istorijsko rivalstvo slavi 79 godina uz neviđeno svetsko izveštavanje i priču koju pokreću kreatori.

Večiti derbi, koji se smatra najintenzivnijim događajem navijačke atmosfere u svetskom sportu, ponovo će privući globalnu pažnju dok Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u istorijskom obračunu ligaškog dela sezone Evrolige.

Proslavljajući 79. godišnjicu rivalstva koje je počelo 1946. godine na istorijskom Kalemegdanu, ovaj derbi će se prenositi širom sveta putem široke mreže globalnih partnera Evrolige, dopirući do navijača u više od 100 zemalja i teritorija.

Da bi odala počast veličini ovog meča, Evroliga pokreće najveću i najinovativniju produkcijsku i distributivnu operaciju u svojoj istoriji za utakmicu ligaškog dela sezone, kombinujući svetski poznato izveštavanje sa pričom koju pokreću kreatori i sadržajem koji generišu navijači.



Kreativni ekosistem dostiže više od 100 miliona pratilaca

Evroliga je partner sa jednom od najvećih i najuticajnijih koalicija kreatora ikada okupljenih za evropski košarkaški događaj, uključujući:

House of highlights – 104 miliona pratilaca

The Professor – 20,8 miliona pratilaca

Met Kijatipis - 5,4 miliona pratilaca

Overtime - 3,5 miliona pratilaca

SBB. - Simply British Ballers. - 890 hiljada pratilaca

Žoakim Noa - 529 hiljada pratilaca

Distribucija uživo na više platformi: Najpovezaniji derbi ikada

Ceo dan programa dovešće globalne navijače u srce Beograda putem zvaničnog TikTok naloga Evrolige, koji vodi SBB, sa tok-šouom za doručak sa Metom Kijatipisom, Profesorom i Žoakimom Noom, nakon čega sledi obračun 1 na 1 na krovu gde će Kijatipis izazvati košarkaške veštine srpskih navijača. Izveštavanje će takođe uključivati ekskluzivne šetnje kroz arenu pre utakmice i intervjue uživo sa pobednicima posle utakmice.

Po prvi put, utakmica rivalstva Evrolige biće direktno prenošena jednoj od najvećih svetskih omladinskih sportskih publika, putem zvaničnog Jutjub kanala House of Highlights u odabranim zemljama, uključujući SAD i Kanadu, između ostalog, stavljajući večiti derbi u centar globalne košarkaške kulture.

Overtime, jedan od najrelevantnijih kanala za kreiranje sadržaja za generaciju Z, takođe će biti prisutan na večitom derbiju, sa emisijama pre i posle utakmice namenjenim mlađoj publici širom Evrope.

Specijalna globalna epizoda Evrolige i prijatelja

Omiljeni video podkast navijača 'Evroliga i prijatelji' pokreće specijalnu globalnu epizodu koju vode četvorostruki šampion Evrolige Kajl Hajns i turska voditeljka Deniz Aksoj, a specijalni gost je Bogdan Bogdanović, bivša zvezda Partizana i šampion Evrolige.

Ova zvezdana postava će istražiti kulturni i emocionalni uticaj derbija, objašnjavajući zašto večiti derbi ostaje događaj koji se mora videti i kako srpska košarkaška kultura oblikuje globalni fandom.



Prenos uživo na Evroligi

Evroliga nastavlja svoju strategiju lokalizacije poboljšavajući svoju TV ponudu za hiljade pretplatnika. Večiti derbi će imati komentare na srpskom jeziku, koje će voditi Bogdan Milenković i Luka Mihajlović, kreatorski duo poznat kao 6.75, voditelji jednog od najpopularnijih košarkaških podkasta u Srbiji. Ovo jača globalno prisustvo lige kroz formate sadržaja koji su prvenstveno lokalni.



Kampanja sadržaja vođena navijačima: Bio sam tamo!

Po prvi put u istoriji derbija, navijači će biti zvanični kokreatori digitalnog pripovedanja Evrolige kroz novu kampanju Bio sam tamo.

Navijači unutar i van Beogradske arene mogu direktno da pošalju video zapise u realnom vremenu Evroligi, koja će objaviti odabrane klipove na TikTok-u, Jutjub šortsovima i Instagram rilovima.

Ovo označava prvu integraciju zvaničnog kanala i sadržaja koji generišu korisnici za večiti derbi, čime se pojava iskustvo Evrolige širom sveta.

Kombinujući 79-godišnje rivalstvo, najstrastvenije evropske navijačke baze i najinovativniji prenos uživo u Evroligi, ovaj večiti derbi postaje globalni sportski događaj neuporedive kulturne energije.

Od proširenih prenosa do sadržaja vođenih kreatorima i pripovedanja koje pokreću navijači, Evroliga redefiniše način na koji svet doživljava jedan od najlegendarnijih košarkaških susreta", ističe se na kraju saopštenja.

