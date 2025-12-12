NEMA STAJANJA: Ovo je detaljan plan posete predsednika Vučića Nišu - od obilaska fabrika do razgovora sa građanima

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Nišu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, Aleksandar Vučić će u petak imati obilazak i sastanke u kasarni ''Mija Stanimirović'' u Nišu.

PROGRAM POSETE



08.00 Obilazak i sastanak u kasarni Mija Stanimirović



10.00 Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics



11.35 Obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe, začine i kokice



13.00 Obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu Svoj na svome i kratak razgovor sa građanima



14.20 Obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry - Jug Bogdanovac, Opština Merošina,



