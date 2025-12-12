Politika

NEMA STAJANJA: Ovo je detaljan plan posete predsednika Vučića Nišu - od obilaska fabrika do razgovora sa građanima

V.N.

12. 12. 2025. u 07:04 >> 07:39

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Nišu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, Aleksandar Vučić će u petak imati obilazak i sastanke u kasarni ''Mija Stanimirović'' u Nišu.

PROGRAM POSETE
 
08.00 Obilazak i sastanak u kasarni Mija Stanimirović
 
10.00  Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics


11.35  Obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe, začine i kokice
 
13.00  Obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu Svoj na svome i kratak razgovor sa građanima
 
14.20   Obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova  mašina za reciklažu TZR Recycling Industry - Jug Bogdanovac, Opština Merošina,


15.15  Obilazak fabrike za proizvodnju i površinski tretman plastičnih komponenti za automobile Yusei Machinery

