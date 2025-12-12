NEMA STAJANJA: Ovo je detaljan plan posete predsednika Vučića Nišu - od obilaska fabrika do razgovora sa građanima
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Nišu.
Kako je saopšteno iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike, Aleksandar Vučić će u petak imati obilazak i sastanke u kasarni ''Mija Stanimirović'' u Nišu.
PROGRAM POSETE
08.00 Obilazak i sastanak u kasarni Mija Stanimirović
10.00 Obilazak fabrike za proizvodnju elektronskih elemenata Integrated Micro-Electronics
11.35 Obilazak kompanije Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda sa fokusom na supe, začine i kokice
13.00 Obilazak uslužnog centra za legalizaciju po programu Svoj na svome i kratak razgovor sa građanima
14.20 Obilazak kompanije za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu TZR Recycling Industry - Jug Bogdanovac, Opština Merošina,
Preporučujemo
GUST RASPORED: Vučić sutra nastavlja posetu Nišu
11. 12. 2025. u 21:40
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)