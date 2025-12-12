OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.
Petak
17.00 Dubai - Bajern Minhen +170,5 (2,00)
20.30 Barselona - Olimpijakos 2 (2,00)
Kvota: 4,00
Komentari (0)