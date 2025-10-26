OPŠTINSKE SUBVENCIJE U VRNJAČKOJ BANJI Lakše do vantelesne oplodnje
ZBOG sve većeg interesovanja, posebno mlađih bračnih i vanbračnih parova, lokalna samouprava u Vrnjačkoj Banji ukinula je donju i povećala gornju starosnu granicu za ostvarivanje prava na nadoknadu dela troškova postupka vantelesne oplodnje. Dosada je uslov bio da žena ima najviše 46 godina, dok je novom odlukom propisano da ovo pravo može da se ostvari do navršenih 50 leta ženskog partnera, bez donje starosne granice.
- Zahtev za nadoknadu dela troškova potrebno je podneti pre započinjanja samog postupka vantelesne oplodnje, a ovo pravo mogu da ostvare parovi za koje troškove ne snosi RFZO - pojašnjava Sanja Đurđević iz Opštinske uprave.
Promenjeni kriterijumi na snagu su stupili početkom oktobra, a Vrnjčani za svaki odobreni zahtev izdvajaju iznos u visini dve prosečne mesečne zarade na teritoriji Opštine, utvrđen tokom prethodne godine. Istovremeno, postupak vantelesne oplodnje mora biti obavljen u zdravstvenoj ustanovi registrovanoj na teritoriji Srbije. Zahtev se podnosi uz fakturu ili profakturu, a - na osnovu preporuke Komisije - predsednik opštine donosi rešenje o subvenciji troškova.
