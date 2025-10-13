IZLOŽBA IKONA NASTALIH NA KOLONIJI U JASENKU: Do 18. oktobra ikone u arhivu Smedereva

Izložba ikona nastalih tokom ikonopisačke kolonije održane u Konaku crkve Svetog Đorđa u Jasenku postavljena je u Istorijskom arhivu u Smederevu .

Foto: N. Živanović

Tradicionalna ikonopisačka kolonija, u organizaciji Turističke organizacije grada Smedereva, trajala je od 6. do 10. oktobra i okupila je jedanaestoro autora. Oni su stvarali na drvetu, slojevima pozlate i pigmentima.

Izložba koja, kako je navaljeno osvetljava aspekte umetničkog stvaralaštva povezujući priču umetnika sa univerzalnim, biće postavljena do 18. oktobra.Nakon toga, ikone će biti vraćene u crkvu u Jasenku, a potom će biti darivane Turističkoj organizaciji Smedereva.