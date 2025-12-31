NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da Srbija nikada neće postati članica EU.
Šešelj kaže da je uveren da će EU uskoro propasti.
- Ono što je želja nas srpskih radikala i ogromne većine srpskog naroda je da se Srbija integriše sa Rusijom, Belorusijom i još nekoliko tih prijateljkih zemalja - rekao je Šešelj.
Ističe da je potrebno udruživati se sa onima koji su nam braća i prijatelji, a ne sa onima koji su nas bombardovali.
- Hoćemo saradnju sa svima, ali na ravnopravnim osnovama - kazao je Šešelj za Kurir TV.
BONUS VIDEO: Advokat Saša Rajković o presudi Andrijani Nešić
Preporučujemo
"ŠTO SE NISU SUPROTSTAVILI?" Šešelj otkrio ko mora u zatvor zbog velike izdaje
31. 12. 2025. u 16:35
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)