NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da Srbija nikada neće postati članica EU.

Foto: N. Skenderija/Profimedia/ilustracija

Šešelj kaže da je uveren da će EU uskoro propasti.

- Ono što je želja nas srpskih radikala i ogromne većine srpskog naroda je da se Srbija integriše sa Rusijom, Belorusijom i još nekoliko tih prijateljkih zemalja - rekao je Šešelj.

Ističe da je potrebno udruživati se sa onima koji su nam braća i prijatelji, a ne sa onima koji su nas bombardovali.

- Hoćemo saradnju sa svima, ali na ravnopravnim osnovama - kazao je Šešelj za Kurir TV.

