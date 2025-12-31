Politika

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

Novosti online

31. 12. 2025. u 17:25

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da Srbija nikada neće postati članica EU.

НЕ СА ОНИМА КОЈИ СУ НАС БОМБАРДОВАЛИ: Шешељ открио шта чека Европу

Foto: N. Skenderija/Profimedia/ilustracija

Šešelj kaže da je uveren da će EU uskoro propasti.

- Ono što je želja nas srpskih radikala i ogromne većine srpskog naroda je da se Srbija integriše sa Rusijom, Belorusijom i još nekoliko tih prijateljkih zemalja - rekao je Šešelj.

Ističe da je potrebno udruživati se sa onima koji su nam braća i prijatelji, a ne sa onima koji su nas bombardovali.

- Hoćemo saradnju sa svima, ali na ravnopravnim osnovama - kazao je Šešelj za Kurir TV.

BONUS VIDEO: Advokat Saša Rajković o presudi Andrijani Nešić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE PREMA ZASLUGAMA: Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku

SVE PREMA ZASLUGAMA: Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku