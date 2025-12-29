TO BI BILO TO? Novak Đoković najavio kraj karijere
Najnovije vesti iz tenisa vezane su i za fudbal, a za sve su "krivi" Novak Đoković i Kristijano Ronaldo.
Na dodeli "Gloub soker" nagrada, portugalski fudbaler je rekao da će igrati dok ne dostigne 1.000 datih golova.
Ostalo mu je još 44 do tog cilja (ove godine je postigao 40), a uveren je da će moći da dostigne četvorocifreni broj matiranja golmana iako će u februaru napuniti 41 godinu.
- Imam ogromnu strast prema fudbalu. Nije bitno gde igram, na Bliskom istoku ili u Evropi. Oduvek sam voleo da igram fudbal i želim to i da nastavim. Znate koji je moj cilj. Želim da osvajam trofeje i dostignem taj broj o kome svi već sve znate. Definitivno ću to postići, samo da me povrede mimoiđu.“
Dve godine mlađi Đoković je primio nagradu od Kristijana Ronalda i tom prilikom rekao:
- Nadam se da ćemo obojica to postići u isto vreme: on će postići 1.000 golova, a ja ću imati 25 grend slem titula - otkrio je srpski teniser šta mu je cilj na kraju karijere.
Poslednji od četiri najveća teniska turnira on je osvojio u jesen 2023, kada je podigrao pehar na Ju-Es openu, što mu je bio 24. sa najprestižnijih nadmetanja koje se, četiri puta godišnje, održaaju svake sezone.
U 2025. godini doživeo je 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao - polufinala Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom do polufinala Rolan Garosa (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), polufinala Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).
29. 12. 2025. u 13:22
