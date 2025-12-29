TO BI BILO TO? Novak Đoković najavio kraj karijere

Najnovije vesti iz tenisa vezane su i za fudbal, a za sve su "krivi" Novak Đoković i Kristijano Ronaldo.

FOTO: Tanjug/AP

Na dodeli "Gloub soker" nagrada, portugalski fudbaler je rekao da će igrati dok ne dostigne 1.000 datih golova.

Ostalo mu je još 44 do tog cilja (ove godine je postigao 40), a uveren je da će moći da dostigne četvorocifreni broj matiranja golmana iako će u februaru napuniti 41 godinu.

- Imam ogromnu strast prema fudbalu. Nije bitno gde igram, na Bliskom istoku ili u Evropi. Oduvek sam voleo da igram fudbal i želim to i da nastavim. Znate koji je moj cilj. Želim da osvajam trofeje i dostignem taj broj o kome svi već sve znate. Definitivno ću to postići, samo da me povrede mimoiđu.“

Dve godine mlađi Đoković je primio nagradu od Kristijana Ronalda i tom prilikom rekao:

- Nadam se da ćemo obojica to postići u isto vreme: on će postići 1.000 golova, a ja ću imati 25 grend slem titula - otkrio je srpski teniser šta mu je cilj na kraju karijere.

Poslednji od četiri najveća teniska turnira on je osvojio u jesen 2023, kada je podigrao pehar na Ju-Es openu, što mu je bio 24. sa najprestižnijih nadmetanja koje se, četiri puta godišnje, održaaju svake sezone.

U 2025. godini doživeo je 11 poraza (uz 39 pobeda), a na grend slem turnirima je stigao - polufinala Australijan opena (predaja zbog pucanja mišića), potom do polufinala Rolan Garosa (poraz bez osvojenog seta od Janika Sinera), polufinala Vimbldona (gde prvi put od 2017. nije igrao u finalu), i polufinala Ju-Es opena (poraz od Karlosa Alkaraza sa 3:0).

