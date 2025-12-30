VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.

Reč je o jedinici Baltičke flote sa sedištem u gradu Baltijsku, u ruskoj eksklavi smeštenoj između Poljske i Litvanije, čija uloga ima ključni značaj u svakom potencijalnom sukobu u baltičkom regionu.

Formiranje nove divizije u okviru Baltičke flote zvanično je objavljeno 22. decembra 2025. godine. Iako Ministarstvo odbrane Ruske Federacije još nije formalno potvrdilo puni naziv jedinice, regionalni list „Ruski Zapad“ je početkom decembra naveo da će nova formacija nositi naziv 120. gardijska divizija mornaričke pešadije. Prema dostupnim informacijama, njen puni naziv glasiće „120. belostokska gardijska divizija mornaričke pešadije, odlikovana ordenima Žukova, Suvorova i Aleksandra Nevskog“.

Jedan od pukova nove divizije zadržaće broj 336, čime se direktno nastavlja tradicija dosadašnje brigade. Istorija ove formacije u okviru Baltičke flote seže do 1963. godine, kada je 336. motostreljački puk reorganizovan i uključen u strukturu flote. Taj puk je tada bio deo 120. motostreljačke divizije, što objašnjava zašto rusko Ministarstvo odbrane novu jedinicu formalno tretira kao „novoformiranu“, iako se zapravo radi o povratku starog divizijskog broja u savremenom organizacionom obliku.

Prvobitna 120. motostreljačka divizija, nakon raspada Sovjetskog Saveza, prešla je u sastav Oružanih snaga Belorusije i početkom dvehiljaditih godina reorganizovana je u brigadu. Sa druge strane, 336. puk je 20. novembra 1979. godine unapređen u brigadu mornaričke pešadije i u tom statusu je ostao više od četiri decenije, uz povremene promene unutrašnje strukture i opreme.Od početka ruske vojne operacije u Ukrajini, jedinice 336. brigade učestvovale su u borbenim dejstvima, najpre u Hersonskoj oblasti, a potom i tokom ofanzive na Mariupolj. U aktuelnoj fazi sukoba, elementi ove formacije angažovani su u pravcu Dnjepropetrovske oblasti, u sastavu grupacije „Zapad“ Oružanih snaga Rusije. Time se potvrđuje da u Kalinjingradu Rusija raspolaže ne samo stalnim garnizonom, već i borbeno iskusnim kadrom, spremnim za širok spektar operativnih scenarija.

Reorganizacija 336. brigade nije izolovan slučaj, već deo šire transformacije ruskog mornaričkog korpusa. Ranije je 155. gardijska brigada mornaričke pešadije Tihookeanske flote reorganizovana u 55. gardijsku diviziju mornaričke pešadije. Ta formacija ima dugu istoriju: prvobitna 55. gardijska divizija mornaričke pešadije osnovana je još 1968. godine, zatim je 2009. reorganizovana u brigadu, da bi sada ponovo bila vraćena na divizijski nivo.

Postoje ozbiljne indicije da bi i preostale brigade mornaričke pešadije Ruske Federacije, uključujući 40., 61. i 810. brigadu, u narednom periodu mogle biti reorganizovane u divizije. Takav razvoj događaja jasno ukazuje na dugoročne pripreme Moskve za potencijalne sukobe visokog intenziteta, naročito u strateški osetljivim regionima poput Baltika, gde se direktno dodiruju interesi Rusije i EU-NATO bloka.

U tom kontekstu, jačanje ruskih snaga u Kalinjingradu ne predstavlja ad hoc odluku, već deo sistematskog prilagođavanja vojne strukture realnosti u kojoj baltički region postaje jedna od glavnih tačaka potencijalne konfrontacije između Rusije i Evrope.

