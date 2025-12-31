ZNA SE KO IMA PREDNOST: Zvezda Mančester sitija pomera venčanje zbog Svetskog prvenstva
Golman fudbalera Mančester sitija Đanluiđi Donaruma odložio je svoje venčanje kako bi ovog leta potpuno spreman igrao za reprezentaciju Italije na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, rekao je danas njegov agent Enco Rajola.
Italija nije igrala na poslednja dva Svetska prvenstva u Rusiji i Kataru, a još se nije plasirala ni na naredni Mundijal, već će igrati u baražu u martu, protiv Severne Irske, a zatim protiv Velsa ili Bosne i Hercegovine.
- Želeo je da se oženi na leto, ali je sve to odložio pošto su tu prvo obaveze sa Italijom. Mnogo mu je stalo do Svetskog prvenstva, tražio je da ostane koncentrisan i da se fokusira samo na svoj klub i Italiju, pošto svim srcem želi da ode na to takmičenje - rekao je Rajola za radio Sportiva.
Donaruma je ovog leta iz Pari Sen Žermena prešao u Siti, pošto nije produžio saradnju sa francuskim klubom.
- Bilo je to intenzivno leto s obzirom na to šta se desilo u Parizu, možda će nam oni jednog dana objasniti šta se dogodilo i zašto su to tako procenili, ali danas uživamo u njegovom vremenu u Mančester sitiju. Otkako je Điđio došao, poboljšali su se rezultati i sada su konkurenti Arsenalu za vrh tabele. Prvih šest meseci su dobro prošli, i on i klub su zadovoljni - dodao je agent.
Donaruma se posebno povezao sa saigračem iz Sitija Erlingom Halandom.
- Od prvog dana se povezao s njim, obojica su i pre toga bili u našoj agenciji, tako da su im se i ranije putevi ukrštali. Imaju i veoma slične ličnosti. To su dva sjajna momka i to je glavni element. (Pep) Gvardiola je takođe jedan od najboljih trenera modernog fudbala i zna kako treba sa igračima - rekao je Rajola.
