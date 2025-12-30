Srbija

ANKETA „VODOVODA“: Ispituju zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama

Dušanka Novković

30. 12. 2025. u 10:28

POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Vodovod i kanalizacija“ počelo je sa sprovođenjem ankete o zadovoljstvu korisnika njegovim uslugama.

D. Novković

Sprovođenje ankete zakonska je obaveza komunalnih preduzeća, kako bi se korisnicima pružila prilika za izjašnjavanje o kvalitetu usluga koje plaćaju. Anketa se može pogledati i popuniti na sajtovima „Vodovoda“ i grada Požarevca.

