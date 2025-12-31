KAKAV OBRT! Posle povrede Nikole Jokića desilo se nešto totalno neverovatno

Nažalost, centra Denvera čeka pauza od najmanje četiri nedelje zbog povrede kolena na utakmici sa Majamijem (147:123).

Foto AP

Dobio je udarac od saigrača Spensera Džounsa, nije mogao da nastavi meč, a svi su se plašili najgoreg i povrede ligamenta. Dobra vesti je da nije teže povređen, ali će propustiti mečeve Nagetsa naredne četiri nedelje.

Šteta, jer Nikola od starta sezone nije propustio nijedan meč i igra verovatno najbolju sezonu u karijeri. Centar Denvera nas je navikao godinama na lude brojke, pa smo počeli da uzimamo zdravo za gotovo tripl-dabl skoro svaki meč.

MVP titula je skoro, pa bila njegova, a onda 'šok. Povreda i odsustvo od mesec dana je srušilo sve. To znači da će propustiti veliki broj mečeva, a samim tim najverovatnije i trku za MVP titulu. Dozvoljeno je da kandidat za MVP nagradu propusti 17 utakmica, a Jokić će po svemu sudeći propustiti bar 16, što šanse da ostane u trci svodi na teoriju. Da bi postao dobitnik MVP nagrade, mora da odigra bar 65 utakmica i to trenutno ne deluje izvesno. Pod uslovom da propusti svih 18 utakmica u prvom mesecu 2026. godine, Jokić neće biti u konkurenciji za MVP. Dosad odigrao 32 utakmice i ako na to dodamo 18 u januaru to je 50, što znači da su preostala još 32 meča do kraja prve faze takmičenja. Teoretski, ako bi Jokić odigrao 64 utakmice, ostao bi ”kratak” za jednu i ne bi mogao da konkuriše za najvažnije individualno priznanje. Ostaje nada da bi Jokić mogao da se vrati ranije. Prema novim procenama analitičara sada je apsolutni favorit za MVP priznanje prošlogodišnji osvajač Šej Gildžes Aleksander.

Do momenta povrede, na vrhu liste bio je upravo Nikola Jokić. Samo dan pre utakmice protiv Majamija i povrede Nikola je bio favorit i u svetskim kladionicama za MVP trofej. Dugo je Šej bio lider, ali su bukmejkeri konačno promenili mišljenje posle fenomenalne igre centra Denvera za katolički Božić, u kojoj je zabeležio tripl-dabl sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija u pobedi protiv Minesote (142:138). Srpski centar ove sezone prosečno beleži 29,9 poena, 12,4 skoka i 11,1 asistenciju po utakmici.

Kvota u kladionicama na Jokića je bila 2,1, na Šeja je 2,25, dok je osam na Luku Dončića. Međutim, posle povrede usledio je totalni preokret. Nikola je ispao iz konkurencije, pa je kvota sad na Šeja 1,22, na Luku Dončića 4,5, a Kejda Kaningema 41, koeficijent na Džejlena Bransona je 67, koliko je i na Viktora Vembanjamu.

Takođe, bukmejkeri smatraju da je Jokić drugi favorit za MVP trofej NBA finala, kvota je Nikolu je deset, a na Šeja, koji je favorit, trenutno je 2,05. Denver je i dalje drugi favorit za NBA trofej sa kvotom deset, dok kladionice i dalje najviše veruju da će Tander opet biti šampion, koeficijent je 2,1, na Njujork Nikse je 13, a na Hjuston kvota je 15.

Denver je trenutno treći na tabeli Zapadne konferencije sa 22 pobede i deset poraza, dok je lider Oklahoma sa 28 pobeda uz pet poraza. Nagetse čeka serija gostovanja, posle Orlanda (127:126) i Majamija (147:123), slede Torontom (1.januar), Klivlendom (3. januar), Bruklinom (4. januar), Filadelfijom (6. januar) i Bostonom (8. januar), pa će tek 10. januara dočekati Atlantu pred svojim navijačima u Bol areni.