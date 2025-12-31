HAOS U PARTIZANU, TINJA RAT? Predrag Mijatović progovorio o sukobu sa Dankom Lazovićem

Partizan je aktuelni jesenji šampion u fudbalu, pred crno-belima je teško proleće u kome će pokušati da svrgnu Crvenu zvezdu sa trona, a član uprave kluba iz Humske Predrag Mijatović govorio je o odnosu sa Dankom Lazovićem.

U razgovoru za "Sportinjo", Mijatović je otkrio da njihov odnos nije baš najbolji...

- Mnogo toga se u prethodnom periodu pričalo i pisalo, a ja sam uvek bio za to da sa medijima razgovaram otvoreno. Kada sam pregovarao sa predsednikom Ljajićem imao sam samo jedan uslov - da imam autonomiju u radu, odnosno da mi se niko ne meša odluke koje donosi kada je reč o sportskom sektoru. I nikada se drugima nisam mešao u posao. Jedini čovek za kog sam tražio da dođe bio je Lazović, koji je, da tako kažem, moj kadar. On je posle Skupštine imenovan za generalnog direktora i tačno se zna šta su čiji okviri rada. Neću da krijem, naš odnos je u prethodnom periodu išao gore-dole, bilo je oscilacija i trenutno nije onakav kakav je bio kada smo došli u klub - rekao je Predrag Mijatović i dodao:

- Naša zaduženja su različita, nemaju mnogo povezanosti, niti utiču jedna na druge. Najvažnije je da interes Partizana bude iznad svega i svih, zato smatram da je jako važno da se svako bavi svojim delom posla. To važi za sve, za mene, Danka i potpredsednicu Milku Forcan, pod čijom su ingerencijom finansije i marketing. I na kraju, složio bih se sa Rasimom oko onoga što je nedavno rekao, da ne treba baš sav prljav veš iznosi u javnost. Ako ga ima, treba ga oprati, ispeglati i spakovati u ormar, a ne da se drži takav u kući - rekao je Mijatović.

