Fudbal

HAOS U PARTIZANU, TINJA RAT? Predrag Mijatović progovorio o sukobu sa Dankom Lazovićem

Новости онлајн

31. 12. 2025. u 19:33

Partizan je aktuelni jesenji šampion u fudbalu, pred crno-belima je teško proleće u kome će pokušati da svrgnu Crvenu zvezdu sa trona, a član uprave kluba iz Humske Predrag Mijatović govorio je o odnosu sa Dankom Lazovićem.

ХАОС У ПАРТИЗАНУ, ТИЊА РАТ? Предраг Мијатовић проговорио о сукобу са Данком Лазовићем

FOTO: FK Partizan

U razgovoru za "Sportinjo", Mijatović je otkrio da njihov odnos nije baš najbolji...

- Mnogo toga se u prethodnom periodu pričalo i pisalo, a ja sam uvek bio za to da sa medijima razgovaram otvoreno. Kada sam pregovarao sa predsednikom Ljajićem imao sam samo jedan uslov - da imam autonomiju u radu, odnosno da mi se niko ne meša odluke koje donosi kada je reč o sportskom sektoru. I nikada se drugima nisam mešao u posao. Jedini čovek za kog sam tražio da dođe bio je Lazović, koji je, da tako kažem, moj kadar. On je posle Skupštine imenovan za generalnog direktora i tačno se zna šta su čiji okviri rada. Neću da krijem, naš odnos je u prethodnom periodu išao gore-dole, bilo je oscilacija i trenutno nije onakav kakav je bio kada smo došli u klub - rekao je Predrag Mijatović i dodao: 

FOTO: FK Partizan

-  Naša zaduženja su različita, nemaju mnogo povezanosti, niti utiču jedna na druge. Najvažnije je da interes Partizana bude iznad svega i svih, zato smatram da je jako važno da se svako bavi svojim delom posla. To važi za sve, za mene, Danka i potpredsednicu Milku Forcan, pod čijom su ingerencijom finansije i marketing. I na kraju, složio bih se sa Rasimom oko onoga što je nedavno rekao, da ne treba baš sav prljav veš iznosi u javnost. Ako ga ima, treba ga oprati, ispeglati i spakovati u ormar, a ne da se drži takav u kući - rekao je Mijatović.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DELFINI SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu
Ostali sportovi

0 0

"DELFINI" SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu

PRVI put, 2006. na Tašmajdanu ispisali su istoriju srpskog sporta, drugi put, 2016. u "Beogradskoj areni" impresionirali su svet. Treći čin biće najizazovniji - organizatori da nadmaše sebe, vaterpolisti da stanu rame uz rame fantastičnim generacijama. Neki su se dva puta radovali u srpskoj prestonici, neki imaju priliku da to ponove, a neki da osete čar igranja u krcatoj "Areni".

31. 12. 2025. u 22:45

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu
Ostali sportovi

0 0

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu

JOŠ kao dečak, kada je kod babe i dede dolazio na Palić, zaljubio se u veslanje. Subotičanin Martin Mačković je rano uzeo vesla u ruke, nikad nije odustajao, verovao je u sebe, ostvarivao snove, sada mu je cilj da se sa Nikolajem Pimenovom u dvojcu domogne zlata na Olimpijskim igrama. Da nije to samo pusta želja uverio se u Šangaju kada su stigli do srebra na SP i dokazali da pripadaju samom svetskom vrhu.

31. 12. 2025. u 22:20

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč