"VI STVARATE MRŽNJU, A NE JA": Nik Kirjos otvorio dušu nakon meča sa Arinom Sabalenkom
NIK Kirjos i Arina Sabalenka susreli su se u duelu "borbe polova" meč je pripao Australijancu, a nakon istog usledile su brojne kritike na koje Australijanac nije ostao nem.
Kirjos je istakao da mediji snose najveću odgovornost zbog negativne atmosfere koja se stvorila posle njegove pobede nad prvom teniserkom sveta. U meču koji je trajao sat vremena i 13 minuta Australijanac je slavio 6:3, 6:3.
Na sve to Kirojs je 671. teniser sveta, a još jedna sitnica koja je privukla pažnju bila je i činjenica da je Beloruskinja imala manji teren, pod izgovorom da će duel tako biti ravnopravniji.
Na kraju, od promocije ženskog sporta ostali su samo ružni komentari i razočaranja, pa je Kirjos želeo da promeni utisak o tome.
- Negativna energija dolazi od vas novinara, rekao je Kirjos i nastavio:
- Mediji iz nekog razloga vole da šire negativnost. Vi ste ti koji stvarate ovu mržnju, ne ja.
Istakao je trenutno 671. teniser sveta da voli ovakve događaje.
- Volim mešovite dublove, volim manifestacije na kojima zajedno igraju momci i devojke. Na novinarima je da rade bolji posao i da prestanu sa tim ispiranjem mozga. Mi se odlično slažemo, nema nikakvih podela, ali vi kontrolišete ono što servirate ljudima i trebalo bi da budete veoma oprezni s tim - rekao je Kirjos.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
