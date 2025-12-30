Tenis

"VI STVARATE MRŽNJU, A NE JA": Nik Kirjos otvorio dušu nakon meča sa Arinom Sabalenkom

30. 12. 2025. u 16:39

NIK Kirjos i Arina Sabalenka susreli su se u duelu "borbe polova" meč je pripao Australijancu, a nakon istog usledile su brojne kritike na koje Australijanac nije ostao nem.

ВИ СТВАРАТЕ МРЖЊУ, А НЕ ЈА: Ник Кирјос отворио душу након меча са Арином Сабаленком

Kirjos je istakao da mediji snose najveću odgovornost zbog negativne atmosfere koja se stvorila posle njegove pobede nad prvom teniserkom sveta. U meču koji je trajao sat vremena i 13 minuta Australijanac je slavio 6:3, 6:3. 

Na sve to Kirojs je 671. teniser sveta, a još jedna sitnica koja je privukla pažnju bila je i činjenica da je Beloruskinja imala manji teren, pod izgovorom da će duel tako biti ravnopravniji.

Na kraju, od promocije ženskog sporta ostali su samo ružni komentari i razočaranja, pa je Kirjos želeo da promeni utisak o tome. 

- Negativna energija dolazi od vas novinara, rekao je Kirjos i nastavio:  

- Mediji iz nekog razloga vole da šire negativnost. Vi ste ti koji stvarate ovu mržnju, ne ja.

Istakao je trenutno 671. teniser sveta da voli ovakve događaje. 

- Volim mešovite dublove, volim manifestacije na kojima zajedno igraju momci i devojke. Na novinarima je da rade bolji posao i da prestanu sa tim ispiranjem mozga. Mi se odlično slažemo, nema nikakvih podela, ali vi kontrolišete ono što servirate ljudima i trebalo bi da budete veoma oprezni s tim - rekao je Kirjos.

