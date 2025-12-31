"DELFINI" SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu

PRVI put, 2006. na Tašmajdanu ispisali su istoriju srpskog sporta, drugi put, 2016. u "Beogradskoj areni" impresionirali su svet. Treći čin biće najizazovniji - organizatori da nadmaše sebe, vaterpolisti da stanu rame uz rame fantastičnim generacijama. Neki su se dva puta radovali u srpskoj prestonici, neki imaju priliku da to ponove, a neki da osete čar igranja u krcatoj "Areni".

Foto: Nebojsa Parausic

Dugo je čekao Beograd da bude domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu. I dočekao je 2006, kada je od 1. do 10. septembra na Tašmajdanu okupio najbolje evropske selekcije. Tada je 12 reprezentacija bilo podeljeno u dve grupe. Pobednici grupa išli su direktno u polufinale, a drugi i treći u četvrtfinale.

Šampionat će ostati upisan zlatnim slovima, jer je Srbija prvi put igrala pod svojim imenom. Crnogorci su se posle referenduma povukli, kormilo od Petra Porobića je preuzeo Nenad Manojlović, koji je bio i predsednik IO Organizacionog komiteta. Zbog toga je na klupu poslao Dejana Udovičića, kome je pomagao Dejan Jovović.

Posle osvojene Svetske lige Vladimir Vujasinović i drugovi dočekali su šampionat odlučni da osvoje treću evropsku krunu zaredom, prvu pod imenom svoje zemlje. Od starta su mleli, padali su lako Rusi, Holanđani, Slovaci, dva puta Rumuni. I onda su se u finalu sukobili sa najvećim rivalima Mađarima.

Okršaj sa severnim komšijama bio je paklen, prepun preokreta, naši se nisu predavali ni kada su Mađari vodili sa 5:2 a gol vredan titule dao je Vladimir Vujasinović, tri i po minuta pre kraja - 9:8 (2:4, 4:1, 2:3, 1:0). Tamaš Kašaš je proglašen za MVP turnira, Aleksandar Šapić je bio najbolji strelac, a Denis Šefik golman.

- Mnogo mi znači ovo zlato. Prvo je za Srbiju. Teško je sada pričati, emocije su jake. Drago mi je to što smo posle odlaska Crnogoraca oformili tim, što smo odoleli Mađarima, koji nisu uspeli da nam daju nijedan gol u poslednjem delu - pričao je tada posle finala Vladimir Vujasinović.

Osim igrača u završnom susretu, na šampionatu su igrali i Živko Gocić i golman Slobodan Soro. Od državnog tima se tada oprostio Petar Trbojević.

- Svi smo disali kao jedan, i igrači i stručni štab. Živeli smo za to nedeljama, sve podredili istorijskom trenutku. Nije zgodno da trener kaže da smo bili superiorni tokom šampionata, ali to je neoboriva činjenica. Pokazali smo da imamo 15 sjajnih igrača i da su svi spremni da uskoče u igru - ponosan je bio Dejan Udovičić.

O šampionatu 2016. u "Beogradskoj areni" i danas se priča. Tada su 16 ekipa bile podeljene u četiri grupe, a nokaut faza se igrala od osmine finala. Ali, finale sa Crnogorcima bio je najgledaniji meč svih vremena - 18.437 gledalaca. A i put do zlata, ponovo trećeg zaredom od 2012, bio je sličan kao i u "hramu vaterpola".

"Delfini" su krenuli silovito, na svečanom otvaranju razneli Hrvatsku (13:6), a potom nisu imali milosti sa Maltom, Francuskom, Slovačkom, Rusijom i Grčku. I ponovo su u finalu naišli na žestok otpor i dugo im je trebalo da goropadnu Crnu Goru umire - 10:8 (1:3, 2:1, 3:2, 4:2).

- Nestvarno je igrati pred 18.000 ljudi. Mogu da budem srećan i ponosan što smo uspeli da izdržimo. Verujem da niko nikad nije imao ovakav pritisak tokom turnira i da je kao veliki favorit predstavljen od prvog dana šampionata. Izdržali smo što je u sportu najteže i treći put zaredom smo prvaci Evrope - naglasio je po završetku finala MVP Andrija Prlainović.

"Ajkule" su od početka opasno ujedale "delfine", dominirali su prvoj četvrtini, a puleni Dejana Savića su od drugog čina pronalazili sebe. I bilo je egal sve do poslednje četvrtine, kada naši preokreću i u finalu golom Milana Aleksića uzimaju novo zlato.

- Jako je dobro što nas krasi raznovrsnost. Nismo reprezentacija koja ima jednog ili dvojicu najbitnijih igrača, nego je svaki priča za sebe i svako je nezamenljiv deo ekipe - pričao je posle šampionata Prlainović.

O snazi čudesne generacije govorio je i Filip Filipović:

- Nismo pokazali najbolju igru, ali smo pokazali ono što krasi ovu generaciju: vera, jedinstvo, borba do poslednjeg minuta. Više smo verovali u pobedu, želeli titulu i na kraju je zasluženo osvojili.

Živko Gocić i drugovi su sedam meseci kasnije u Riju objedinili sve tri krune, pošto su svetskom i evropskom zlatu dodali i olimpijsko.

Treći čin je od 10. do 25. januara 2026. Kao i pre četiri godine okupiće 16 ekipa, koje će biti podeljene u četiri grupe. Ali, za razliku od 2016, kada se igralo od osmine finala, sada će u drugoj fazi biti formirane dve nove grupe i dve najbolje ekipe izboriće polufinale. Naši veruju da imaju snagu da ponove podvig iz 2006. i 2016, mada su u težoj polovini žreba. Prvo su u grupi C sa Holandijom, svetskim i evropskim prvakom Španijom i Izraelom. Tri najbolje sa tri najuspešnije iz grupe A (Mađarska, Crna Gora, Francuska, Izrael) u drugoj fazi formiraće grupu iz koje će dve najbolje igrati u polufinalu.

Finale 2006.

SRBIJA - MAĐARSKA 9:8

OTVORENI bazen: "Tašmajdan". Gledalaca: 5.000. Sudije: Borel (Španija) i Tulga (Turska). Igrač više: Srbija 14 (5), Mađarska 14 (2). Peterci: Srbija 2 (2).

SRBIJA: Šefik, Trbojević, Udovičić 1, Savić, Ikodinović 1, Nikić 1, Filipović 2, Ćirić, Šapić 1 (1), Vujasinović 3 (1), Peković, Duško Pijetlović, Prlainović.

MAĐARSKA: Seči, Danijel Varga 1, Madaraš 1, Štajmenc 1, Kašaš 1, Sivoš, Gergelji Kiš, Hošnjanški, Fodor 1, Deneš Varga 2, Gabor Kiš, Molnar 1, Gor-Nađ.

Četvrtine: 2:4, 4:1, 2:3, 1:0

Put do zlata 2006.

Rusija 13:6

Holandija 17:10

Slovačka 16:11

Rumunija 13:5

Rumunija 13:6

Mađarska 9:8

Finale 2016.

SRBIJA - CRNA GORA 10:8

BAZEN: "Kombank arena". Gledalaca: 18.473. Sudije: Margeta (Slovenija) i Stavridis (Slovenija). Igrač više: Srbija 10 (3), Crna Gora 10 (4). Dva igrača više: Srbija 2 (1), Crna Gora 1 (1).

SRBIJA: Gojko Pijetlović (1 odbrana), Mandić 1, Gocić, Ranđelović, Ćuk 2, Duško Pijetlović 1, Nikić, Aleksić 2, Jakšić 1, Filipović 1, Prlainović 2, Stefan Mitrović, Branislav Mitrović (4 odbrane).

CRNA GORA: Lazović, Draško Brguljan, Pasković, Petrović, Darko Brguljan 2, Radović 2, Mlađan Janović, Nikola Janović 2, Ivović 1, Mišić, Vukčević 1, Jokić, Šćepanović (7 odbrana).

Četvrtine: 1:3, 2:1, 3:2, 4:2.

Put do zlata 2016.

Hrvatska 13:6

Malta 29:2

Francuska 16:8

Slovačka 10:5

Rusija 15:5

Grčka 13:7

Crna Gora 10:8

Dame bile osme i devete

NEKAKO u senci na oba šampionata učestovale su i naše vaterpolistkinje. Pre 20 godina, kada se takmičilo osam selekcija, bile su osme, a 2016. devete u konkurenciji 12 reprezentacija. Od 2024. šampionati su razdvojeni, pa će se devojke od 26. januara do 11. februara takmičiti u portugalskom Funšalu.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA