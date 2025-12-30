DEŽURSTVO ZA PRAZNIKE: Rad službi i ambulanti Doma zdravlja u Leskovcu

U vreme novogodišnjih i božićnih praznika 1. i 2. odnosno 6. i 7. januara u Službi za zdrastvenu zaštitu odraslih leskovačkog Doma zdravlja, od sedam do 20 časova, radiće Zdravstvena ambulanta br. 4, u glavnom objektu ove ustanove.

foto: I.Mitić

Tokom prazničnih dana, od sedam do 14 časova, dežuraće i zaposleni u zdravstvenoj stanici u Brestovcu i ambulante u Manojlovcu, Guberevcu i Pečenjevcu.

Služba Hitne pomoći radiće neprekidno, a Služba kućnog lečenja i nege od sedam do 19 časova.

U Dečijem dispanzeru neprekidno će raditi i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece.

U glavnoj zgradi Doma zdravlja, na trećem spratu, od sedam do 20 časova, dežuraće zaposleni u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu.

U ograncima Doma zdravlja u Grdelici i Vučju, Odeljenja za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika i hitnu medicinsku pomoć radiće neprekidno, dok će Odeljenja za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece dežurati od sedam do 14 časova, kao i Odseci za kućno lečenje i negu.

Tokom prazničnih dana isti raspored rada imaće i Zdravstvena stanica u Predejanu i ambulanta u Velikoj Grabovnici. Iz Doma zdravlja u Leskovcu apeluju na građane da se o navedenom rasporedu blagovremeno informišu i da u hitnim slučajevima koriste dostupne dežurne službe.