DRAGAN PRODAJE VELIKU KUĆU I IMANJE ZA 25.000 EVRA: Nekretnina je legalizovana i nameštena - Uslov je samo ovo! (FOTO)

KOGA u velikom gradu ne vezuje posao ili neke druge porodične obaveze, a u potrazi je za mirnijim mestom i domom u prirodi možda bi kuća u selu Kamenica u opštini Bojnik mogla da bude dobar izbor.

Naime, u tom selu se prodaje kuća od 154 kvadratna metra i placom površine 10 ari po ceni od 25.000 evra. Za tu sumu novca potencijalni vlasnik dobija potpuno nameštenu i legalizovanu nekretninu.

- Leskovac, opština Bojnik, selo Kamenica, kuća sa 10A placa, 154m2, legalizovana, nameštena 25.000 evra . Samo keš - piše u oglasu koji je objavio Dragan na portalu Dijaspora online.

Kao što se iz oglasa da videti, da bi mogli da postanu vlasnici ove kuće, potencijalni kupci moraju ceo iznos da plate u gotovini. U oglasu se naglašava da u obzir dolaze samo ozbiljni kupci.

