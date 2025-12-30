„OVČARA“ PONOVO PRED SUDOM? Osuđeni Predrag Milojević traži ponavljanje krivičnog postupka

OSUĐENI Predrag Milojević iz Rume podneo je Višem sudu u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, preko svojih branilaca advokata Uroša Ristića i Marka Nikolića, zahtev za ponavljanje krivičnog postupka zbog krivičnog dela Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, koji se dogodio na Ovčari, a zbog kog krivičnog dela je Predrag Milojević pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvadeset godina.

Foto D. Milovanović

Razlozi za ponavljanje krivičnog postupka su novi dokazi koje je osuđeni Milojević Predrag prikupio sa svojim braniocima, a odnose se na činjenicu da je okrivljeni učestvovao u ubijanju ratnih zarobljenika na Ovčari.

Kao glavni razlog, da se pravosnažno okončan krivični postupak ponovi, su novi dokazi, koje predstavljaju obdukcioni zapisnici i identifikacione forme za svih 200 žrtava na Ovčari, koji su pribavljeni od strane Zavoda za sudsku medicinu, Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu iz kojih dokaza jasno proizlazi da na Ovčari nije bilo zaklanih lica i lica koji su bili „overavani“ iz vatrenog oružja iz neposredne blizine u glavu, a za šta je nezakonito osuđen Predrag Milojević.

Isto tako, kao novi dokaz, uz zahtev za ponavljanje krivičnog postupka dostavljan je i video snimak od 20.11.1991. godine, koji snimak je izveden kao dokaz pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u krivičnom postupku protiv generala Mileta Mrkšića i dr, na kom snimku se vidi da je u vreme kritičnog događaja osuđeni Predrag Milojević boravio na sasvim drugom mestu u odnosu na mestu gde je vršeno ubijanje ratnih zarobljenika Republike Hrvatske.

Pred organima Republike Hrvatske, protiv jednog od svedoka saradnika koji su teretili osuđenog Predraga Milojevića vodi krivični postupak zbog ubistva državljanina Republike Francuske Jean-Michel Nicolier-a na Ovčari, a da je drugi svedok saradnik osuđen u odsustvu na dvadeset godina zatvora od strane suda u Republici Hrvatskoj.

Isto tako, branioci osuđenog Predraga Milojevića, ponovo ukazuju Višem sudu u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, da je osuđeni Milojević Predrag, nevin, u pritvoru i zatvoru nezakonito proveo ukupno 11 godina i 10 meseci, odnosno oko 4300 dana i da su u odnosu na njega dolazili i svedoci iz Republike Hrvatske koji su svedočili da im je ovaj osuđeni spasao život i pri tome i sam bio ugrožen da bude likvidiran od strane pripadnika srpskih vojnih formacija.







