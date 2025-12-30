Srbija

ULIČNO SLAVLJE: Novogodišnji doček uz lokalne bendove

Dušanka Novković

30. 12. 2025. u 10:21

POŽAREVAC – I ove godine u centru Požarevca organizuje se ulični doček Nove godine, ali bez poznatih estradnih imena.

Građane i njihove goste zabavljaće lokalni rok-bendovi, služiće se kuvano vino, rakija i čaj, a u ponoć se održava tradicionalni vatromet. Doček se organizuje u najužem centru grada, na Trgu oslobođenja, od 21 sat.

