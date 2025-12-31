"VRH JNA NIJE SHVATIO ISTORIJSKI TRENUTAK" Ovako je Lazanski govorio o kraju Jugoslavije
JUGOSLAVIJA se raspala iznutra, govorio je svojevremeno srpski novinar, vojnopolitički komentator i diplomata Miroslav Lazanski koji je preminuo 2021. godine.
- Generali su tražili da ih političari zaštite i da spreče rasturanje i države i armije, umesto da armija sprečava rasturanje države - govorio je Lazanski i rekao da je to greška vrha JNA.
On je objasnio da vrh JNA nije shvatio istorijski trenutak.
- Zato su i završili kako su završili - pričao je Lazanski za Balkan info.
Lazanski je mislio da je vojska mogla da izvrši vojni udar i da spreči građanski rat i raspad zemlje.
- Krajnji rok je bio januar 1991. godine kada je Hrvatska uvezla ilegalno oružje iz Mađarske. Generali nisu imali hrabrosti da povuku istorijske poteze - govorio je on.
Preporučujemo
LAZANSKI NA VREME UPOZORIO ALIJANSU: To je najveća greška NATO-a u istoriji
01. 01. 2024. u 21:12
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)