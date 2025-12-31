Politika

"VRH JNA NIJE SHVATIO ISTORIJSKI TRENUTAK" Ovako je Lazanski govorio o kraju Jugoslavije

Novosti online

31. 12. 2025. u 20:30

JUGOSLAVIJA se raspala iznutra, govorio je svojevremeno srpski novinar, vojnopolitički komentator i diplomata Miroslav Lazanski koji je preminuo 2021. godine.

Foto: Novosti arhiva

- Generali su tražili da ih političari zaštite i da spreče rasturanje i države i armije, umesto da armija sprečava rasturanje države - govorio je Lazanski i rekao da je to greška vrha JNA.

On je objasnio da vrh JNA nije shvatio istorijski trenutak.

- Zato su i završili kako su završili - pričao je Lazanski za Balkan info.

Lazanski je mislio da je vojska mogla da izvrši vojni udar i da spreči građanski rat i raspad zemlje.

- Krajnji rok je bio januar 1991. godine kada je Hrvatska uvezla ilegalno oružje iz Mađarske. Generali nisu imali hrabrosti da povuku istorijske poteze - govorio je on.

