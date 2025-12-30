U SOMBORU TRAJNO SKUĆILI ČETIRI IZBEGLIČKE PORODICE SA UKUPNO 15 ČLANOVA: Stanovi umesto paketića
KOMESARKA za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević i gradonačelnik Sombora, Antonio Ratković, uoči novogodišnjih praznika ključevima stanova obradovali su četiri porodice koje su ovde pronašle spas od ratnih dejstava sredinom devedesetih.
- Ovi ljudi, konačno, imaju svoju trajnu adresu, što znači da su zahvaljujući državi rešili stambeni problem. Posebno zahvaljujem gradonačelniku Sombora na podršci i aktivnostima koje realizuje da bi što veći broj izbeglih, koja su trenutno na ovoj teritoriji, bio zbrinut na pravi način. Od početka godine, po javnim pozivima našeg Komesarijata ukupno 11 miliona opredeljeno je za Sombor, pa je u četiri domaćinstva skućeno ukupno 15 ljudi - istakla je Nataša Stanisavljević.
Istovremeno, Antonio Ratković pozvao je izbeglice da i ubuduće učestvuju u konkursima...
- Tim ljudima treba omogućiti da dobiju i građevinski materijal, a naša lokalna samouprava to ne može bez pomoći Komesarijata, odnosno države - zaključio je prvi čovek Sombora.
Preporučujemo
DEŽURSTVO ZA PRAZNIKE: Rad službi i ambulanti Doma zdravlja u Leskovcu
30. 12. 2025. u 13:35
ANKETA „VODOVODA“: Ispituju zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama
30. 12. 2025. u 10:28
LEPA VEST ZA VOZAČE: Besplatan parking za Novu godinu i Božić
30. 12. 2025. u 10:25
ULIČNO SLAVLjE: Novogodišnji doček uz lokalne bendove
30. 12. 2025. u 10:21
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)