U SOMBORU TRAJNO SKUĆILI ČETIRI IZBEGLIČKE PORODICE SA UKUPNO 15 ČLANOVA: Stanovi umesto paketića

KOMESARKA za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević i gradonačelnik Sombora, Antonio Ratković, uoči novogodišnjih praznika ključevima stanova obradovali su četiri porodice koje su ovde pronašle spas od ratnih dejstava sredinom devedesetih.

FOTO: Grad Sombor

- Ovi ljudi, konačno, imaju svoju trajnu adresu, što znači da su zahvaljujući državi rešili stambeni problem. Posebno zahvaljujem gradonačelniku Sombora na podršci i aktivnostima koje realizuje da bi što veći broj izbeglih, koja su trenutno na ovoj teritoriji, bio zbrinut na pravi način. Od početka godine, po javnim pozivima našeg Komesarijata ukupno 11 miliona opredeljeno je za Sombor, pa je u četiri domaćinstva skućeno ukupno 15 ljudi - istakla je Nataša Stanisavljević.

Istovremeno, Antonio Ratković pozvao je izbeglice da i ubuduće učestvuju u konkursima...

- Tim ljudima treba omogućiti da dobiju i građevinski materijal, a naša lokalna samouprava to ne može bez pomoći Komesarijata, odnosno države - zaključio je prvi čovek Sombora.