VUČIĆEVA DIPLOMATSKA OFANZIVA 2025. GODINE: Predsednik Srbije bio gost i domaćin vodećim liderima sveta

DOK jedni uličnim performansima pokušavaju da izazovu haos, predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodi najvažnije diplomatske bitke za interese zemlje i njenih građana.

Foto: Profimedia

Dok su blokaderi pretvarali ulice u deponije, napadali policiju i palili prostorije političkih partija, predsednik Srbije radio je ono što oni nikada neće razumeti – gradio poštovanje Srbije u svetu. Dok oni prete, on razgovara. Dok oni ruše, on stvara.

U vremenu kada svet potresaju geopolitički sukobi i ekonomski pritisci, Vučić je uspeo da sačuva stabilnost Srbije. Umesto praznih parola, ponudio je rezultate: očuvanje nacionalnih interesa i poštovanje od Vašingtona do Pekinga.

Diplomatska ofanziva u najtežem trenutku

Kada su sankcije pogodile Naftnu industriju Srbije zbog većinskog ruskog udela, upravo je Vučić uspeo da u Vašingtonu izdejstvuje odlaganje primene mera za čak osam puta, čime je sačuvano 13.000 radnih mesta.

Kada su svi rokovi, koje je Vučić svojim ličnim kontaktima uspeo da izdejstvuje istekli, sankcije su stupile na snagu.

Srbija je zahvaljujući bliskim odnosima Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana dobila alternativni pravac snabdevanja iz Mađarske.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Slučajno ili ne, samo dan posle toga, rafinerija nafte u Mađarskoj našla se u plamenu, a Vučić je najavio da će razgovarati sa Orbanom i Sijartom kako bi našli rešenje.

Iako Srbija nije kreirala globalne sukobe, posledice trpi svakodnevno. A ipak, predsednik je jasno poručio – Srbija ne otima tuđu imovinu, ne deluje po diktatu i ne uvodi sankcije po tuđem nalogu.

Susreti sa vodećim liderima sveta

Dok su blokaderski protivnici države pričali o "izolaciji", Vučić je jedini čovek koji se sastao sa dva od tri najmoćnija lidera na svetu Putinom i Sijem, i jedini imao bilateralu sa državnim sekretarom Markom Rubiom, drugim čovekom Sjedinjenih Američkih Država.

Predsednik Srbije posetio je i francuskog kolegu Emanuela Makrona gde su u Jelisejskoj palati na radnoj večeri dvojica lidera razgovarala o stvarima od bilateralnih interesa za dve zemlje, ali i tekućim svetskim dešavanjima.

Vučić je ugosio italijansku premijerku Đorđu Meloni u Beogradu početkom septembra, kojoj je zahvalio na principijelnoj podršci te zemlje Srbiji, naročito kada je reč o evropskim integracijama i izložbi EKSPO 2027.

Predsednik je nakon toga putovao u Peking na lični poziv predsednika Sija Đinpinga, gde se sastao i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

U Pekingu je bio jedan od samo dvadeset šest svetskih lidera koji su prisustvovali Paradi pobede.

Sijev poziv u zvaničnu posetu i poruke podrške su jasno svedočanstvo da je Srbija poštovana i u Kini i u Rusiji, ali i u Evropi i Americi.

U Njujorku je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i jedini uz ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavorva imao bilateralu sa njim.

Srbiji je u decembru ukazana velika čast jer je Vučić boravio u Briselu na poziv najviših zvaničnika Evropske unije, gde je prisustvovao radnoj večeri koju su organizovali predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Vučić je nakon toga boravio u Parizu, gde je u Parizu prisustvovao sastanku u četiri oka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Foto: Instagram

Vučić je tri sata razgovarao sa Makronom u Jelisejskoj palati, a ukazana mu je velika čast jer je u četiri oka razgovarao na lični poziv francuskog predsednika.

Predsednik Srbije je u Beogradu dočekao gruzijskog i slovačkog predsednika , Mihaila Kavelašvilija i Petera Pelegrinija, sa kojima je razgovarao tet-a-tet i dogovorio saradnju u različitim oblastima.

Ni ruski, ni američki, već srpski predsednik

Dok opozicioni blokaderski lideri maštaju o izolaciji, realnost pokazuje drugačije. Srbija je uvažen sagovornik svuda gde se odlučuje. Evropska unija hvali napredak u reformama, Kina potvrđuje čelično prijateljstvo, Amerika i Rusija razgovaraju, a ne uslovljavaju.

Vučić nastavlja da se kreće između globalnih interesa vodeći računa samo o jednom – da radi u interesu Srbije i njenih građana.

Niti ruski, niti zapadni, već isključivo srpski predsednik.