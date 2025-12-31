Fudbal

"POČELI SMO PROCES": Veljko Paunović ima bitnu poruku za navijače

Танјуг

31. 12. 2025. u 18:25

Želimo da načinom igre privučemo publiku i da je zadovoljimo rezultatima, rekao je novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović.

ПОЧЕЛИ СМО ПРОЦЕС: Вељко Пауновић има битну поруку за навијаче

FOTO: FSS

- Počeli smo tek proces koji treba da dovede do većeg interesovanja za utakmice reprezentacije -  istakao je Paunović u novogodišnjem intervjuu za Sportski žurnal.

On je jesenas posle poraza od Albanije i neuspeha u kvalifikacijama za Mundijal na klupi nacionalnog tima nasledio Dragana Stojkovića Piksija.

Vodio je mečeve protiv Engleske i Letonije, a potom potpisao dugoročni ugovor do 2030. godine.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DELFINI SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu
Ostali sportovi

0 0

"DELFINI" SVE POZLATILI : Beograd je 2006. i 2016. godine na impresivan način organizovao Evropska prvenstva u vaterpolu

PRVI put, 2006. na Tašmajdanu ispisali su istoriju srpskog sporta, drugi put, 2016. u "Beogradskoj areni" impresionirali su svet. Treći čin biće najizazovniji - organizatori da nadmaše sebe, vaterpolisti da stanu rame uz rame fantastičnim generacijama. Neki su se dva puta radovali u srpskoj prestonici, neki imaju priliku da to ponove, a neki da osete čar igranja u krcatoj "Areni".

31. 12. 2025. u 22:45

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu
Ostali sportovi

0 0

EUFORIJA BRZO PROĐE, VESLAĆEMO JOŠ JAČE : Vicešampion sveta Martin Mačković ima cilj da se domogne trona na LOI 2028. u Los Anđelesu

JOŠ kao dečak, kada je kod babe i dede dolazio na Palić, zaljubio se u veslanje. Subotičanin Martin Mačković je rano uzeo vesla u ruke, nikad nije odustajao, verovao je u sebe, ostvarivao snove, sada mu je cilj da se sa Nikolajem Pimenovom u dvojcu domogne zlata na Olimpijskim igrama. Da nije to samo pusta želja uverio se u Šangaju kada su stigli do srebra na SP i dokazali da pripadaju samom svetskom vrhu.

31. 12. 2025. u 22:20

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč

TOTALNI HAOS U CRNOJ GORI: Mandić ne može da vodi sednicu zbog teške situacije, Spajić i Milatović pobegli u Beč