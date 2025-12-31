"POČELI SMO PROCES": Veljko Paunović ima bitnu poruku za navijače

Želimo da načinom igre privučemo publiku i da je zadovoljimo rezultatima, rekao je novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović.

FOTO: FSS

- Počeli smo tek proces koji treba da dovede do većeg interesovanja za utakmice reprezentacije - istakao je Paunović u novogodišnjem intervjuu za Sportski žurnal.

On je jesenas posle poraza od Albanije i neuspeha u kvalifikacijama za Mundijal na klupi nacionalnog tima nasledio Dragana Stojkovića Piksija.

Vodio je mečeve protiv Engleske i Letonije, a potom potpisao dugoročni ugovor do 2030. godine.

