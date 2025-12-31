TRUPE STIŽU KADA ZAVLADA MIR Di Velt: Evropa bi mogla da pošalje do 15.000 vojnika u Ukrajinu

Evropske zemlje su spremne da u okviru bezbednosnih garancija u Ukrajinu pošalju između 10.000 i 15.000 vojnika u prvih šest meseci posle prekida neprijateljstava, objavio je Di Velt.

Foto Tanjug/AP

Prema informacijama iz diplomatskih krugova u Briselu, Evropljani su spremni da aktivno učestvuju u praćenju mogućeg prekida vatre između Rusije i Ukrajine.

"Planovi o tome kako bi mogle da izgledaju bezbednosne garancije za Ukrajinu su spremni. Razvili su ih uglavnom vojni stručnjaci iz oružanih snaga Velike Britanije i Francuske, u saradnji sa Briselom", rekli su diplomatski predstavnici upoznati sa tokom pregovora, prenosi Ukrajinska pravda.

Oni ističu da su Francuska i Velika Britanija, ako bude potrebno, spremne da prate poštovanje prekida vatre koristeći svoje kopnene trupe, čija se veličina procenjuje na 10.000 do 15.000 ljudi u prvih šest meseci nakon prekida neprijateljstava.

Pored toga, diplomatski izvori su rekli da su "Francuska i Velika Britanija spremne da učestvuju u praćenju prekida vatre i bez mandata Ujedinjenih nacija ili Evropske unije", već bi im za to bio dovoljan poziv ukrajinskih vlasti.

Prema tom planu, praćenje primirja iz vazduha i na moru trebalo bi da obezbede susedi Ukrajine, a trebalo bi da se uključi i Turska, koja bi mogla da prati region Crnog mora.

(Di Velt)