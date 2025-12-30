Tenis

ŠTA URADI OD SEBE! Tetovirao se Karlos Alkaraz, sada izgleda OVAKO (FOTO)

KARLOS Alkaraz našao se u centru pažnje kada je prekinuo saradnju sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosom Fererom, a sada je javnosti predstavio i novu tetovažu.

FOTO: Tanjug/AP

Na ruci je oslikao tetovažu koja je posvećena osvajanju prvog Grend slema u karijeri. 

Pored datuma, 11. septembar 2022. Španac je na ruci oslikao most i Kip slobode, koji oslikavaju Njujork i Ju-Es open. 

Španac je tada savladao sa 3:1 u setovima Kaspera Ruda iz Norveške, a od tog momenta je naređao još pet grend slemova, što ga ukupno dovodi do dva na Ju-Es openu i Vimbldonu i jedan i Rolan Garos. 

Sada će, sredinom januara imati priliku da jurne i na svoj prvi Australijan Open, jer se do 2026. godine nije našao čak ni u polufinalu turnira u Melburnu. 

