ŠTA URADI OD SEBE! Tetovirao se Karlos Alkaraz, sada izgleda OVAKO (FOTO)

KARLOS Alkaraz našao se u centru pažnje kada je prekinuo saradnju sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosom Fererom, a sada je javnosti predstavio i novu tetovažu.

FOTO: Tanjug/AP

Na ruci je oslikao tetovažu koja je posvećena osvajanju prvog Grend slema u karijeri.

Pored datuma, 11. septembar 2022. Španac je na ruci oslikao most i Kip slobode, koji oslikavaju Njujork i Ju-Es open.

Španac je tada savladao sa 3:1 u setovima Kaspera Ruda iz Norveške, a od tog momenta je naređao još pet grend slemova, što ga ukupno dovodi do dva na Ju-Es openu i Vimbldonu i jedan i Rolan Garos.

Sada će, sredinom januara imati priliku da jurne i na svoj prvi Australijan Open, jer se do 2026. godine nije našao čak ni u polufinalu turnira u Melburnu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu