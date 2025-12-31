Fudbal

ZVEZDA NAŠLA POJAČANJE U PRVOJ LIGI: Stanković naciljao krilo, ali moraće dobro da ga plati

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 12. 2025. u 21:40

CRVENA zvezda je na pragu dovođenja Džeja Enema iz OFK Beograda, a drugo je naciljala iz Prve lige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako prenosi "Meridian sport", srpski šampion je i više nego zainteresovan da dovede ofanzivca Voždovca - Adonija Ouandu!

Radi se o 20-godišnjaku koji se najbolje snalazi na poziciji desnog krila. 

Za fudbalera Voždovca su se raspitivali i mnogi klubovi iz Superlige Srbije, ali je svima bio preskup pošto su "zmajevi" odredili obeštećenje od 750.000 evra.

Štaviše, nedavno je jedan inostrani klub ponudio traženu sumu novca, međutim pregovori su propali i to bi da iskoristi Crvena zvezda.

Za sve se pita Dejan Stanković pošto je vrlo izvesna opcija i da Zvezda dovede Ounadu za 750.000 evra, a onda ga prosledi na pozajmicu do kraja aktuelne sezone.

Inače je brzonogi fudbaler ove sezone u Prvoj ligi Srbije na 21 utakmici postigao šest golova uz pet asistencija.

