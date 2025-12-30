"SLEDEĆA GODINA BIĆE NAJBOLJA U ISTORIJI NAŠE ZEMLJE!" Vučić na godišnjoj konferenciji najavio potpuno drugačije lice Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić održao je godišnju konferenciju u Kući eUprave na kojoj se obratio građanima o svim važnim temama. Vučić je postavio dva osnovna cilja i saopštio da će se boriti da 2026. bude najbolja godina u istoriji naše zemlje.

Dva osnovna cilja za sledeću godinu

Vučić je na početku rekao da imamo dva cilja za sledeću godinu, prvi je mir i stabilnost, drugi je najbolja godina u istoriji Srbije, vezano za ekonomiju.

- Sve ono što ćem oda radimo možemo da usmerimo ka ostvarenju dva cilja. Srbija će nastaviti politiku vojne neutralnosti, politike mira u regionu, držati se povelje UN, rezolucije UN, ne samo po pitanju KiM, već i po pitanju svih ostalih kriza širom sveta. Štitićemo bezbednost građana, čuvaćemo našu zemlju od potencijalnog agresora i činiti sve da ih od potencijalnoh napada odvratimo. Živimo u vremenima kada se probudite vidite da je izbio neki rat, u kojima niko ne može da predvidi da li će biti kraja rata u Ukrajini. Siguran sam da će tenzije rasti na drugim delovima planete, važno je da mi sačuvamo našu stabilnost i mir i pokušamo da unapređujemo saradnju sa različitim akterima širom sveta - rekao je Vučić.

- U 2025. godini, imao sam 63 susreta sa šefovima država, sa premijerima 34, sa šefovima EU 34, ministrima i predsednicima Parlamenta 31, važni pozivi 26. Samo ovakvih, bilo ih je 188, više i češće nego svaki drugi dan u godini. Zahvalan sam mom timu koji su nam pomagali - rekao je Vučić i zahvalio se timu na energiju, entuzijazmu i trudu.

"Uspeli smo da sačuvamo živote ljudi"

Kaže da je ponosan na činjenicu da uprkos protivazkonitom delovanju u vidu okupljanja, napada na imovinu, ljude, uspeli smo da sačuvamo živote ljudi.

- Najugroženiji je Milan Bogdanović na koga je pucano iz očigledne političke mržnje, koju si mediji i neki pojedinci proizvodili. Jedna čovek je izboden zbog istog razloga. Prošli smo bez žrtava, a u onome što su organizovali žurti prsluci, više desetina ljudi izgubilo je živote. Po nekim podacima čak 43 žrtrve - kaže on.

O stopi kriminaliteta

Ističe da imamo najnižu stopu kriminaliteta i ukupno izvršenih krivičnih dela u našoj istoriji u 2025. godini.

- Registrovane su 64702 krivična dela, najmanje u proteklih 25 godina. Svake godine u 2013. se smanjivao, da bi u 2025 bio 64.000. Ove godine smo imali 32 ubistava, teških ubistava za 34,5 odsto manje, manje je svih vrsta ubistava. Povećana su nam krivična delap rotiv polne slobode i otkrivali smo sada zbog seksualnioh iskorišćavanjima maloletnih lica, uspeli smo da uhapsimo pedofile, moiraćemo još pažnje da posvetimo protiv silovatelja, posebnu pažnju ćemo posvetiti napadu na žene. Društvo se osvestilo, počelo je da govori kada neko nekoga ošamari, nekada teške telesne povrede nisu bile vest. Danas je dobro da je drugačije, time štitimo našu decu i posebno žene. Pozviam javbost na još veću pozornost da bismo sačuvali integritet svakoga.

- Čestitam policiji na hapšenju kriminalca koji je narkoman i višestruki povratnik, koji je povredio jednu divnu ženu na Novom Beogradu koja je bila sa trogodišnjom ćerkicom. To je svakoga pogodilo, zapitao se svako šta je ova žena kriva - kaže Vučić.

Ističe da nismo imali sistem za prepoznavanje lica.

- Zato što su nam prestavnici NVO i opoziconih staranak držali pridike kako ćemo da ugrožavamo prava demokratskog stanovništva. A kada vam ljudi ne prijave o kome je reč, onda se mučite da uhapsite takvog zlikovca. Da nije bilo toga, mi nismo imali prijaveo d stanovništva, zato je trebalo da seo slonimo na sistem za prepoznavanje lica, ali to nismo mogl ida uradimo. To ima u svakoj normalnoj zemlji, ali u Srbiji ne može - kaže on.

O vojsci i policiji

Dodao je da se nastavlja rad na najvažnijim institucijama u zemlji, na kontraobaveštajnom radu - BIA, Vojska i policija.

- Specijalne policijske jedinice, sinoć sm odo 1 vodili razgovore, biće neuproedivo bolje opremljene. I žandarmerija i SAJ i policijka brigada, SBPOK, UKP, sve koji rade na terenu, verujem da će ljudi biti zadovljoniji. Potpisali smo za vojsku pre dva dana ugovore od nekoliko milijardi. Treba da se osećate sigurno, proizvodimo sve za našu vojsku, kupujemo sve što je potrebno da bi zaštitili naše nebo i u naredne 3 godine ćemo napraviti mešavinu sistema, višeslojne i višetsruke odbrane sistema naoružanja. U smislu PVO, Srbija će biti jedna od najopremljenijih zemalja u Evropi. Biće dodatnih povećanja plata tokom sledeće godine, mimo ovih 5,1 posto. Teško je doneti bilo šta u zemlju s obzirom da smo okruženi zemljama NATO. Kupujemo od raznih zemalja i biramo najbolje. Imamo najbolje stručnjake koji biraju iz svih zemalja najbolje.

Ponovio je da smo jedina zemlja koja smo vojno neutralna, i da je to ponos svih građana.

- Imamo bitne stručnjake, da se nikada ne ponovi 1999. godina. Svako ko pomisli da napadne Srbiju, mnogo puta će razmisliti o tome. Naša Vojska je snažnija nego što je ikada bila.

O penzijama

- Čestitam penzionerima, oni će za 5 dana dobiti najveće penzije u svojoj istoriji. Oni su novimalno uvećane 137 posto od 2016. godine. A realno uvećanje je 44,8 posto. To je realno povećanje životnog standarda. I nećemu tu stati! Zašto sam rekao, to je jedna od stvari zašto sam rekao najbolja godina, ne samo u opremanju vojske i policije i njihovom značajnom povećanju njihovih primanja, već i za naše penzionere koji će opet imati značajno povećanje penzija na ovih 12,2 odsto. Novo povećanje u 2026. godini će biti više od 5 odsto!

O platama

- Prosečna plata u oktobru je 945 evra, očekujemo da bude preko 1.000 evra u decmebru 2025. U decembru 2026 verujemo da će biti mnogo veća, i da ćemo kraj 2027. dočekati sa 1.400 evra, jer očekujemo veliki rast u 2026 i 2027. godini. Ono što je meni važno, povećali smo minimalne zarade, što nosi svoj određeni rizik.

- Borili smo se trudili da dovodimo kompanije i zapošljavamo ljude.

O zakonu "Svoj na svome"

- Danas do 15 sati imamo 501.593 prijava za legalizaciju. Ponosan sam na zakon koji smo doneli, izuzetnu ideju, preko pola miliona imamo prijava. Počeli smo da pripremamo rešenja za ljude gde su nam stvari čiste. Do maja i juna ćemo probati da završimo sa 400, 500 hiljada ljudi. Svoji su na svome konačno, svako će biti svoj an svome, pricnip funkcioniše. I dalje uočavamo neke greške, ispravljamo u hodu i vas ne opterećujemo time. Ako imate 2 stambena objekta, plaćate 2 puta po 100 evra, a ako imate pomoćne objekte plaćate 100 evra. To je fer i da ljudi znaju.

O zdravstvu

- Naš budžet za zdravstvo je blizu 5 milijardi, ogroman novac koji trošimo. Ministarstvo za javna ulaganja, infrastrukture, RFZO, koji ne vidite direktno u budžetu MInistarstva zdravlja. Ulažemo u nove objekte u ljude i ponosan sam na to što je Minsitarstvo radilo na povratku ljudi iz inostranstva. Napravićemo posebne subvencije za ljude iz inostranstva sza svaki posao, da želimo svo iskustvo koje su stekli da mogu da ga primene u našoj zemlji. To nam je važno za istok Srbije ali i svuda u Srbiji. Opustela su nam sela.

- Igradili smo velelkepne bolnice, izgledaju kao svemirski broodvi, od KC Beograd, KC Niš, gradimo Tiršovu 2, porodiliše u Beogradu i Nišu i sve nove zgrade, negde rekonstrukcije. Mi smo 152 objekta renovirali ili izgradili, gradimo 9 bolnicau ovom trenutku, mnogo domova zdravlja, povećavaćemo plate zdravstvenim radnicima. Nešto hoću građanima da ukažem, zbog emocije o deci i starima. Daću vma podatke za liste čekanja. Kada sam to predstavio kao ogroman problem u oktobru 2024, imal ismo 65 000 lica koja su se nalazila na listi čekanja. Danas imamo za 36000 lica manje na lisit čekanje. To će biti jedan od prioriteta za 2026. godinu.

O lečenju dece

- Ono što ljudi neretko zameraju, imate milion stvari koje možete da zamerata, nekada ni ja nisam zadovoljan, moagao sam više da radim ,mnogo grešaka bude. Međutim, jedna stvar u koju sm,o uložil itoliko mnogo ,a ljudi svakoga dana govore suprotno od onoga što je sitina. To slušam od svoje dece. Na internetu, ajde da lečimo tog dečaka i devojčicu. Ponekad je reč da su to slučajevi koji neko želi neko sebi da uzme, pa ne prijavljuje.

- Broj dece koji se leči sa SMS prouka je manji od skandinavskim zemljama i SAD i JUžne Amerike. Broj dece koji se lečio u inostranstvu 2008 do 2012 je 440. A od 2013 do 2025 5873 dece. A mi sada šaljemo manje dece jer sm onapravil ii nabavili najbolju opremu i nema potrebe da ih šaljemo. Mi dostižemo nivo svetskih bolnica i imamo dobre lekare koji mogu da izvode te operacije u našoj zemlji.

2012. smo izdvojili za retke bolesti 130 miliona dinara. 10 200 000 000 dinara smo izdvojili 2025. To je 90 puta više novca. Pogledajte sredstva za lečenje retkih bolesti. Pogledajte razliku, to je 170 puta više nego što je bilo u 2012. godini.

- Više od 10 milijardi dinara smo obezbedili za lečenje dece sa retkim bolestima. Postali smo društveno odgovornije društvo i koliko nam je važno da pokažemo da nam je stalo do dece i naše budućnosti. I jedna stvar koju teško podnosim je kada ljudi insistiraju na tome da su bolji od države. Država je u celini, a to su naše pare, to je nešto najpokvarenije i najnetačnije na svetu. Pa što onda birate državu? Što onda birate rukovodstvo? Zbog čega uopšte izbori? Zbog čega glasanje? Pa to su naše pare. Svejedno je koja je na vlasti, to su naše pare. Pa upravo nije svejedno i nikad nije bilo svejedno i nikad neće biti svejedno. Uvek država upravlja našim parama i ne samo da upravlja, već država obezbeđuje više novca ili manje novca. I da vas odmah obavestim da li ste videli koliko je stanje javnih finansija danas dobro - naveo je.

O stanju finansija

Kurs evra je 117,8.

- Kupili smo danas evre, da vidite koliko je država snažna i jaka. Kupili smo 55 miliona evra na deviznom tržištu, stanje naših finansija je odlično.

- Što se tiče pokvarene parole to su "naše pare", država je ta koja stvara ambijent za strane direkntei nvesticije, država se finansira od poreza, doprinosa, akciza. Držđava je ta koja pravi ambijent, kada vam je loše država kado od 2000 do 2012, tada imate 550 000 radnika bez posla, ne možete finasirate ništa, 0 kliničkih cnetara, 0 bolnica, 0 domova zdravlja. Ovo mi je vrlo verovatno poslednje godišnje obraćanje kao predsednika, zato hoću da kažem sve kako jeste građanima.

O energetici

- Naša situacija nije lagodna, očekujemo odgovor OFAKA po pitanju izdavanja licence. Da li verujem u to, nadam se, ali nisam siguran. Mi smo već 83 dan bez kapi nafte koja je prošla JANAF-om i uspeli smo da održimo punu stabilnost. Naš je posao da građanima omogućimo pristojan i normalan život, a za nas je sve vanredno. Trošimo rezerva koje smo mukom skupljali, trošimo novac. Kada ste mi se posmevali kada sam govorio o psaulju, grašku, robne rezerve su naam na istorijskom maskimumu. To smo radili i sa derivatima. Ljudi ne možem oda uvozimo, sve barže dak orisitmo, sve kapacitete NIS-a, ne možemo da uvezemo 6.000 tona dizela, tolika nam je dnevna potreba. Mi trošimo sada srebrninu, ono što smo čuvali, svakoga dana kolik ose produžava nerad rafinerije, mi gubimo ogroman novac, ogromne količine nafte, ali i stopu rasta.

- Rafinerija će da radi, ko god uzme NIS, mora da radi, inače oni neće da rade u Srbiji. To je jedini uslov koji imamo. To je nemoguće izdržati, to je takav pritisak na dnevnom nivou. Ponosan sam na Srbiju, koja je pokazala šta znače odgovorni ljudi. Zamislite da se ovo desilo 2011, tri dana ne bismo izdržali. Mi ćemo izdvojiti ogroman novac za naftovod Novi Sad do Mađarske. Gradićemo gasne interkonektore prema S. Makedoniji, da se izgradi taj gasovod. Bezveze je priča da je eksproprijacija problem, ne , nego je nerad Srbija Gasa. Izgradili smo Kostolac B3, moramo da razgovaramo, potreban nam je mali nuklearni reaktor, al i iprave velike nuklearke, koje se grade 10 i 15 godina. Potrebna nam je čista struje, energija.

"Fantastična i istorijska vest za našu zemlju"

- Tu dolazim do velike vesti, Srbija je skočila sa 57 na 39 mesto ,to je fantastična i istorijska vest za našu zemlju.

- Prvi smo u 20 posto zemalja po pripremljenosti za veštačku inteligenciju, to će nam doneti ogromnu prednost u odnosu na druge zemlje u okruženju. Ni ja ne razumem još sve.

O infrastrukturi

Imamo 394 km u izgradnji , a uplanu nam je 936 km auto-puteva i brzih saobraćajnica. Mnogo toga sledeće godine završavamo, videće ljudi potpuno drugačije lice Srbije.

Vučić je pokazao mapu infrastrukturnih projekata.

Mora da se krene brzo na Kraljevo-Pazar, od Požege ka Arilju, Ivanjici, Dugoj poljani i Boljarima, i Bajinoj bašti tunela preko Kadinjače. Od metroa, do pruge preko aerodroma do EKSPA.

- 2012 godine ukupan broj vozila registrovanih u Srbiji bio je 2,1 milion, danas imamo 3,17 miliona vozila. VIše od 50 psoto je rast, da vidite razliku u nivou životnog standarda, kako smo tiho počeli da živimo bolje.

- Sledeća godina tačka 1. - mir i stabilnost, tačka 2. - najbolje godina u istoriji Srbije, što se tiče primanja ljudi i izgradnje zemlje, potpuno drugačije lice Srbije. Da 1. decembra možemo da predamo ključeve organizaciji EKSPA i da onda kao pravi domaćini se pripremo i da imamo apsolutni rekord - imamo 131 zemlju koja je prijavila dolazak, postali smo globalni hit! Zemlje hoće da dođu i da se prikažu.

Istakao je da ne zna kad će OFAK i Stejt depatment doneti odluku, ali da joj se nadamo.

Pitanja novinara

O hapšenju Milana Kneževića.

- Dvaput sam razgovarao danas s njim, zabrinut sam jer to nisu ljudi koji su napali policiju, to su ljudi koji su došli ispred svojih kuća. Ne želim da se mešam u njihove odnose, on je Srbin, moj prijatelj, zato smo izrazili zabrinutost. I trudio sam da ne upotrebim nijednu tešku reč, čujem da onih 54 nisu uhapšeni, nego samo privedeni, mada nije ni važno. Sve najbolje želim ljudima u Crnoj Gori. Neću da se mešam, ni u napade koji tamo postoje i protiv mene i Srbije, znamo da to radi Đukanovićevo krilo, ali neka nastave to da rade. CG je bila i uvek će biti bratska država, nemamo nikakav problem s tim - odgovorio je.

- Nikada se nisam i neću se odreći Kosova i Metohije. Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. godine, 2009 su najmoćnije zemlje priznale nezavisnsst, 2011 uspostavili su granični prleaz prema Srbiji. Sve posle toga izdržavate, izdržavate nemoguće pritiske je pravo herojstvo, naroda i političkih lidera. Nastavićemo da izdržavamo i da se borimo za pravo i povelju UN u nemogućim okolnostima. Uvek sam donosio odluke rukovodeći se ustavom, ali i štiteći naše ljude tamo.

O prikupljanju potpisa blokadera.

- Kada sam video cifru koliko su potpisa skupili, samo sam se osmehnuo, jer niko nikada neće moći da skupi niti je skupio. A oni nisu skupili ni 7 posto od broja potpisa koji su rkel ida su skupili. Mi znamo tačan broj ljudi koji su pristupili tome, ali oni kažu da je skoro 400 000, molim vas obavestite nas kada budu raspisani izbori, da nam pokažete tih 400 000 potpisa kada budu prikupljali za izbornu listu. Videćemo koliko će tada da skupe. Oni su najviše u jednom danu 92. 850 skupili ljudi i to kada su bili u piku. Naravno imali su u Beogradu 107, 108.000. Ali ako sebe obmanjujete i srećni ste, samo nastavite. Što se tiče druge strane koje ću da pomognem, izbori će za nas biti užasno teški, kako da se takmičite sa onima koj iskupe 400 000 u jednom danu? Nećemo da proglašavamo pobednika do 10 uveče, dok ne prebrojimo glasove. Ljudi u Sbriji znaj uda kada se pojavim ja, ili neko iz SNS, da su ti rezulčtati u glas tačni, mi se ne igramo sa time. Da ih zamolim da sledeći put ne zloupotrebljavaju državnu imovinu i ne iznose sa fakulteta stolove koji pripadaju svim ljudima u Srbiji i da ih ne koriste u političke svre, to je nezakonito i zabranjeno. Ali nema veze to su naša deca, pa smo progledali kroz prste.

O napadu na Putinovu rezidenciju.

- Ne mislim da je rešenje u tome da ćete da gađate, ukoliko je to tačno jer nemam dovoljno obaveštajnih podataka, time što ćete da gađate lidere zemalja. Nemojte da vcas podsečam da su Miloševića gađali 99 godine. Neki drugi koji su mislili da imaju pravo da gađaju koga hoće, nije to od danas ili juče, sve slična kuhinja.

- Zašto im Informer toliko smeta? Kako je organizovano moje rušenje i pokušaj revolucije, gde sam ja pogrešio, analizirajući samo brojeve, nisam dobro video. Pogledam rejtinge teelvizija kad se probudim, kažem sebi sve je ur redu, bez obzira na prljavu kampanju laži i pogrešio sam. Oni su svojim emeocijama išli da izazivaju mržnju i negativnu emociju. Poptuna dehumanizacija, majka mu nije majka, majka mu je prostituka, otac mu nije otac, odatle ide ono "Aco šiptare". I relativizacija i negacija svih rezultata. Sve druge televizije koje su pristojno obavljale svoj posao i da kažem, pdorđavale vladu, ali ljudi imaju 3 puta dnevno vesti, i to je to. Ovi su 24 sata dnevno trovali natod, obmanjivali javnost i to sa "Safari Sarajevom". Nikada nisam ubijao nikoga, a ne decu u majčinom naručju. Pozvan je čovek da objasni to, gde sam to ubijao i kada? Evo sad imaš priliku da pokažeš. Sram vas bilo lažovi jedni bedni. Pravite se da ne prenosite, a prenosite sve. Ne tražim ljubav, tražim da poštujete našu zemlju. Nemojte da izmišljate za svog predsednika šta je radio i kako je ubijao. Sram vas bilo, to je onaj isti koji je govorio da mi ćerka ima vilu u Berlinu. Zato im je smetao Vučićević, jer se on na emocionalan način bori i podstiče drugačije emocije kod ljudi koji razmišljaju na drugačiji način. Zato im je ta medijska kuća postala najveća meta. Mi saznajemo zašto neće da prihvate REM, bio im je plan da do 1. marta ukinu Informer, jer su znali da nema pobede na izborima do ne ukinu Informer. Nikakvu šansu oni koji su rušili Srbiju, nemaju više da je sruše.

- Što se rata tiče, završiću svoja dva mandata u miru i stabilnosti i u narednih 50 godina nijedan rpedsednik neće dobiti toliko glasova u prvom krugu, živi bili pa videli. Čuvaću mir i stabilnost, a ja se ne spremam za rat, spremam se za sačuvam mir odvraćajući one koji bi da nas napadnu. A iskoristili bi tu priliku oni koji bi pomislil ida su jači od Srbije.Smejali ste mi se kad sam rekao za taj savez Priština-Tirana-Zagreb, evo sad zajednički prave "šotu" 4h4 vozilo, koji će zajedno oni da prave, ali, kažem, čestitam im, obradujem se kada vidim koliko ulažu, ali mi ulažemo mnogo više. Ne doživljavamo to kao dovoljnu opasnost u ovom trenutku, a znate koliko sam oprezan i težak čovek po tom pitanju.

- Zna narod kad im ja kažem da ne brinu za gorivo, da uvek govorim istinu. Čestitam gradskoj upravi Beograd, prihvatili su da se Savska ulica zove ulica Aleksandra Karađorđevića i mnogo im hvala na tome. Ponešto mi promakne.

- Da se za hvalim svima vama, posebno onima koji su me napadali ove godine, tim medijima, političarima, daval isu mi ogromnu snagu, molim ih to da čine što snažnije, iamću energije još više. Radiću u interesu građana Srbije, spreman da razgovaram i o predlozima opozicije da uradimo nešto u interesu građana, a pretnji što se tiče i uvreda, to ostavljamo njima, a mi da uradimo da 2026. bude najbolja godina u istoriji za naše građane.