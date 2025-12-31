NAJBRUTALNIJA LAŽ BLOKADERA OBELEŽILA 2025. GODINU: Grupa za pritisak i njena opasna izmišljotina o dečaku iz Valjeva (VIDEO)
GODINA 2025. ostaće upamćena po brojnim društvenim i političkim tenzijama, ali i po jednom slučaju koji je uznemirio javnost do srži – širenju lažne vesti blokaderske N1 o navodnoj smrti dečaka iz Valjeva.
Informacija koja se munjevito proširila društvenim mrežama i pojedinim kanalima komunikacije pokazala je koliko dezinformacije mogu biti opasne, posebno kada su u pitanju maloletna lica.
Vest je izazvala snažne emocije, političke reakcije i uznemirenje građana, iako se ispostavilo da je u potpunosti netačna.
Identitet navodnog dečaka nikada nije objavljen, jer – kako su kasnije potvrdile nadležne institucije – takav događaj nije ni postojao. Policija i relevantni mediji više puta su demantovali nedokazane tvrdnje o smrti dečaka.
Ubrzo su usledili zvanični demantiji: nije bilo preminulog deteta, nije postojao smrtni ishod, niti je zdravstveni sistem imao ikakav takav slučaj. Uprkos tome, lažna vest je već bila "pumpana", deljena i korišćena kao politički argument, ostavljajući ozbiljne posledice po javni diskurs.
Slučaj je dodatno eskalirao kada su nadležni organi pokrenuli postupke zbog širenja lažnih vesti i uznemiravanja javnosti, čime je potvrđeno da nije reč o „pogrešnoj interpretaciji“, već o svesnom plasiranju neistinite informacije od izuzetne težine.
Ova epizoda ostala je upamćena kao primer do koje mere dezinformacije mogu da odu kada se zarad političkog ili aktivističkog cilja pređu sve profesionalne i etičke granice – uključujući i manipulaciju temom smrti deteta koje nikada nije postojalo.
Laž o "dečaku iz Valjeva" postala je simbol 2025. godine: simbol medijske neodgovornosti, zloupotrebe emocija i opasnosti od informacija koje se plasiraju bez istine, dokaza i odgovornosti. To je postao primer pokušaja obojene revolucije kroz medijske grupe za pritisak.
Ipak, "ispumpano" je sve, a ostaje samo sećanje na laž.
Internet sve pamti, pa tako i brutalne laži N1 i Nove koje su za cilj imale da vaskrsnu nasilne proteste koji su već tada bili splasli, nakon što je narod većinski shvatio da ga blokaderi vode žednog preko vode.
