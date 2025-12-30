Srbija

LEPA VEST ZA VOZAČE: Besplatan parking za Novu godinu i Božić

Dušanka Novković

30. 12. 2025. u 10:25

VELIKO GRADIŠTE – Tokom predstojećih praznika, JKP „Dunav Veliko Gradište“ vozačima neće naplaćivati parkiranje

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ВОЗАЧЕ: Бесплатан паркинг за Нову годину и Божић

D.N.

Za novogodišnji praznik, besplatno parkiranje važiće 1. i 2. januara 2026. godine. Ista odluka važi i za Božić, kada će parking biti besplatan 6. i 7. januara.

