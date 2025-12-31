"VUČIĆ POKAZAO CELOM SVETU JAČINU SRBIJE" Vučević: Naša država je održala punu energetsku stabilnost
POVODOM vesti da je NIS dobio licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara, oglasio se predsednik SNS Miloš Vučević.
Malo je država u svetu koje bi izdržale ono što je Srbija zahvaljujući politici predsednika Vučića, rekao je danas predsednik SNS Miloš Vučević.
- Uprkos tome što više od osamdeset dana kap nafte nije došla u Srbiju preko Janafovog naftovoda, naša država je održala punu energetsku stabilnost i jačinu, naglasio je Vučević, i dodao da bi Srbija davno bila razorena u svakom smislu da na njenom čelu nije Aleksandar Vučić, koji vodi odgovornu i domaćinsku politiku.
Koliko građani Srbije veruju svom predsedniku dokazuje i činjenica da nijednog trenutka, nisu ni paničili, a još važnije, nisu ni osetili nestašicu nafte i naftnih derivata.
Čestitam predsedniku i građanima, Srbija je pobedila - zaključio je Vučević.
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
MALI: Srbija će morati da reaguje ako se do 15. januara ne pronađe rešenje za NIS
27. 12. 2025. u 13:56
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)