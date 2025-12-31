Politika

"VUČIĆ POKAZAO CELOM SVETU JAČINU SRBIJE" Vučević: Naša država je održala punu energetsku stabilnost

В.Н.

31. 12. 2025. u 19:28

POVODOM vesti da je NIS dobio licencu američkog OFAK-a za nastavak rada do 23. januara, oglasio se predsednik SNS Miloš Vučević.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Malo je država u svetu koje bi izdržale ono što je Srbija zahvaljujući politici predsednika Vučića, rekao je danas predsednik SNS Miloš Vučević.

- Uprkos tome što više od osamdeset dana kap nafte nije došla u Srbiju preko Janafovog naftovoda, naša država je održala punu energetsku stabilnost i jačinu, naglasio je Vučević, i dodao da bi Srbija davno bila razorena u svakom smislu da na njenom čelu nije Aleksandar Vučić, koji vodi odgovornu i domaćinsku politiku.

Koliko građani Srbije veruju svom predsedniku dokazuje i činjenica da nijednog trenutka, nisu ni paničili, a još važnije,  nisu ni osetili nestašicu nafte i naftnih derivata.

Čestitam predsedniku i građanima, Srbija je pobedila - zaključio je Vučević.

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

