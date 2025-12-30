Politika

"DANAS JE UHAPŠEN LIDER SRPSKOG NARODA MILAN KNEŽEVIĆ" Vučić: Branio je volju naroda - uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje

В. Н.

30. 12. 2025. u 10:20

DANAS je u Crnoj Gori uhapšen lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, lider srpskog naroda Milan Knežević, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

ДАНАС ЈЕ УХАПШЕН ЛИДЕР СРПСКОГ НАРОДА МИЛАН КНЕЖЕВИЋ Вучић: Бранио је вољу народа - увек сам био и бићу уз своје пријатеље

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Branio je volju naroda iskazanu na referendumu. U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste i ponosim se našim drugarstvom i nadam se da će uskoro biti na slobodi - objavio je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TO SU NAŠE PARE Kako blokaderi novom parolom pokušavaju da negiraju rezultate i relativizuju sve dobro što je urađeno godinama unazad?
Politika

0 19

"TO SU NAŠE PARE" Kako blokaderi novom parolom pokušavaju da negiraju rezultate i relativizuju sve dobro što je urađeno godinama unazad?

"TO SU NAŠE PARE" parola je blokadera kojom pokušavaju da stalno negiraju rezultate i uspehe aktuelne vlasti i relativizuju sve ono što je dobro urađeno u prethodnim godinama. Taj njihov narativ o "našem novcu" je providna maska kojom pokušavaju da sakriju sopstvenu nesposobnost i godine u kojima su Srbiju doveli do ruba bankrota, kažu sagovornici "Novosti".

30. 12. 2025. u 07:49

Politika
Tenis
Fudbal
SVE PREMA ZASLUGAMA: Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku

SVE PREMA ZASLUGAMA: Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku