"DANAS JE UHAPŠEN LIDER SRPSKOG NARODA MILAN KNEŽEVIĆ" Vučić: Branio je volju naroda - uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje

DANAS je u Crnoj Gori uhapšen lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, lider srpskog naroda Milan Knežević, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Branio je volju naroda iskazanu na referendumu. U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste i ponosim se našim drugarstvom i nadam se da će uskoro biti na slobodi - objavio je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu.