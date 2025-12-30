"DANAS JE UHAPŠEN LIDER SRPSKOG NARODA MILAN KNEŽEVIĆ" Vučić: Branio je volju naroda - uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje
DANAS je u Crnoj Gori uhapšen lider Demokratske narodne partije, i važnije od toga, lider srpskog naroda Milan Knežević, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.
- Branio je volju naroda iskazanu na referendumu. U teškim trenucima, uvek sam bio i biću uz svoje prijatelje. Milan to jeste i ponosim se našim drugarstvom i nadam se da će uskoro biti na slobodi - objavio je predsednik Vučić na svom Instagram nalogu.
