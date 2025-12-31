SERGEJ UZDRMAO RONALDA: Milinković-Savić zakomplikovao šampionsku trku u Arabiji

Fudbaleri Al Hilala savladali su večeras na gostovanju Al Kolod rezultatom 3:1 u utakmici 11. kola šampionata Saudijske Arabije, uz novi pogodak Sergeja Milinkovića-Savića.

Foto AP

Srpski fudbaler bio je strelac u 45. minutu, što je njegov drugi gol u sezoni, na drugom uzastopnom meču.

Al Hilal je drugi na tabeli sa 29 bodova, dva manje od lidera Al Nasra.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA