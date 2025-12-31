VENECUELA POD NIKAD VEĆIM PRITISKOM: Amerika cilja energetske firme i tankere za naftu

Sjedinjene Američke Države su danas uvele sankcije za četiri kompanije koje, prema njihovim navodima, deluju u naftnom sektoru Venecuele, kao i na povezane naftne tankere.

Foto: Profimedia

Ministarstvo finansija SAD u saopštenju je navelo da su sankcije uvedene za trgovce naftom koji se bave izbegavanjem sankcija za vladu venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura. Među označenim su četiri broda, među kojima su i oni koji se sumnjiče da su deo takozvane „flote u senci“, prenosi Rojters.

„Današnja akcija dodatno signalizira da oni koji su uključeni u trgovinu venecuelanskom naftom i dalje se suočavaju sa značajnim rizicima od sankcija“, saopštilo je Ministarstvo finansija SAD.

Ove sankcije predstavljaju najnoviju akciju u kampanji pritiska američkog predsednika Donalda Trampa na Madura, koja je uključivala pojačano vojno prisustvo u regionu i više od dve desetine vojnih udara na brodove koji su navodno trgovali drogom u Tihom okeanu i Karipskom moru u blizini Južne Amerike.

Ove sedmice, Tramp je najavio blokadu svih brodova koji su pod sankcijama i koji ulaze ili izlaze iz venecuelanskih voda kao deo strategije pritiska na Madura. Ova američka akcija dovela je do smanjenja venecuelanskih naftnih izvoza na otprilike polovinu nivoa iz novembra, navodi Rojters.

(Sputnjik)