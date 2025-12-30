NOVA GODINA I VREMENSKA KLACKALICA: Najnovija prognoza RHMZ

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), prolazno naoblačenje koje će pre podne zahvatiti severne i centralne, posle podne proširiće se na južne predele Srbije.

Foto: D. Dozet

Ponegde se očekuje kratkotrajan pljusak snega i to sa većom verovatnoćom pojave u Banatu, na istoku Srbije, kao i u brdsko-planinskim predelima.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne i jak zapadni i severozapadni, na istoku povremeno i sa olujnim udarima.

Najviša temperatura od 2 do 6 stepeni.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Mraz u novogodišnjoj noći

Sutra, 31. decembra, osetno hladnije. Pre podne na severu sunčano, u ostalim predelima oblačno, u oblasti Homolja povremeno sa slabim snegom. Posle podne novo naoblačenje sa severa, uveče i tokom noći u Vojvodini tek ponegde uz kratkotrajno provejavanje slabog snega.

U novogodišnjoj noći pretežno oblačno, temperatura od -7 na jugu do 0 stepeni na severu zemlje.

U četvrtak, 1. januara, posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije.

Od petka, 2. januara, promenljivo uz umeren i jak južni vetar koji će ponegde dostizati i olujne udare. Kiša se mestimično očekuje u petak, kao i početkom sledeće sedmice.

BONUS VIDEO: SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"