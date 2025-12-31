Fudbal

SVET SPORTA U ŠOKU! Legendarni fudbaler ubija Ruse u Ukrajini (FOTO)

31. 12. 2025. u 08:20

NEVEROVATNE vesti stižu iz Ukrajine!

Foto: Profimedia

Igor Belanov je jedna od najvećih fudbalskih legendi Sovjetskog saveza, a sad ratuje na strani Ukrajine protiv Rusije.

Rodom je iz Odese gde je igrao za SKA i Černomorec. Ipak, prelaskom u Dinamo Kijev 1985. godine dostigao je svetsku slavu.  

Sa kijevskim klubom je pod vođstvom legendarnog Valerija Lobanovskog u prvoj sezoni osvojio Kup Kupova, a onda je dobio Zlatnu loptu na Mundijalu u Meksiku.

Nagarda mu je uručena 30. decembra 1986. godine. Belanov sada ima 65 godina i na frontu je od početka rata Rusije i Ukrajine. 

