SVET SPORTA U ŠOKU! Legendarni fudbaler ubija Ruse u Ukrajini (FOTO)

NEVEROVATNE vesti stižu iz Ukrajine!

Igor Belanov je jedna od najvećih fudbalskih legendi Sovjetskog saveza, a sad ratuje na strani Ukrajine protiv Rusije.

Rodom je iz Odese gde je igrao za SKA i Černomorec. Ipak, prelaskom u Dinamo Kijev 1985. godine dostigao je svetsku slavu.

Sa kijevskim klubom je pod vođstvom legendarnog Valerija Lobanovskog u prvoj sezoni osvojio Kup Kupova, a onda je dobio Zlatnu loptu na Mundijalu u Meksiku.

Nagarda mu je uručena 30. decembra 1986. godine. Belanov sada ima 65 godina i na frontu je od početka rata Rusije i Ukrajine.