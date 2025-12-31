SVET SPORTA U ŠOKU! Legendarni fudbaler ubija Ruse u Ukrajini (FOTO)
NEVEROVATNE vesti stižu iz Ukrajine!
Igor Belanov je jedna od najvećih fudbalskih legendi Sovjetskog saveza, a sad ratuje na strani Ukrajine protiv Rusije.
Rodom je iz Odese gde je igrao za SKA i Černomorec. Ipak, prelaskom u Dinamo Kijev 1985. godine dostigao je svetsku slavu.
Sa kijevskim klubom je pod vođstvom legendarnog Valerija Lobanovskog u prvoj sezoni osvojio Kup Kupova, a onda je dobio Zlatnu loptu na Mundijalu u Meksiku.
Nagarda mu je uručena 30. decembra 1986. godine. Belanov sada ima 65 godina i na frontu je od početka rata Rusije i Ukrajine.
Preporučujemo
ISPISANA ISTORIJA: Hapoel doživeo prvi poraz u Tel Avivu u "Evroligi"
31. 12. 2025. u 08:50
GROBARI U NEVERICI! Bivši igrač Crvene zvezde postaje trener u fudbalskom klubu Partizan
31. 12. 2025. u 07:47
EMOTIVNO VEČE NA "OLIMPIKU": Legendarni kapiten se vraća kući, navijačima Rome će biti čudno da ne bodre svog voljenog sina
POSLEDNjI meč 17. kola Serije A donosi emotivan duel na Olimpiku, gde Roma dočekuje Đenovu. U centru pažnje je povratak Danijelea De Rosija u Rim, ovoga puta kao rivala, dok domaćin traži pobedu kojom bi održao korak za timovima iz vrha tabele.
29. 12. 2025. u 09:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
UMRO NAJTEŽI ČOVEK NA SVETU: Sa 600 kilograma ušao u istoriju - borio se da smrša, ali bolest je presudila
DRŽAO je Ginisov rekord za najtežeg čoveka na planeti...
30. 12. 2025. u 18:15
Komentari (0)