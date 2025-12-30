RAZUZDANA VASPITAČICA BLOKADERKA: Snimak iz Niša zgrozio javnost - Ko to brine o našoj deci?! (VIDEO)

BLOKADER Nemanja Šarović na svom Instagram profilu tendenciozno je podelio snimak sa jedne niške proslave. Šarović je u opisu videa zapitao ko brine o našoj deci i istakao da je na snimku zabeležena proslava Javne predškolske ustanove "Pčelica". Međutim, ono što Šarović nije napomenuo jeste da je javnost u Srbiji zgrozilo ponašanje vaspitačice koja je blokaderka!

Foto: Printscreen/Instagram

Naime, na snimku se vidi razuzdana vaspitačica Vesna Ilić, iz niške "Pcelice" koja je blokaderka već mesecima!

Ona je na snimku sa profesorkom Tijanom Ranđelović sa Elektronskog fakulteta koja je uz dekanku Nataliju Jovanović sa niškog Filozofskog fakulteta bila okosnica blokada u ovom gradu.

Na društvenim mrežama vrlo brzo je otkrivena njihova povezanost, ali i to da je vaspitačica već poznata po svom blokaderskom delovanju.

Foto: Društvene mreže

Na snimku koji je Šarović podelio na svom "Instagram" profilu, razuzdana vaspitačica u miniću udara šamare muzičaru i igra na goču!

Pogledajte ovaj sraman prizor blokaderke vaspitačice na priloženom videu: