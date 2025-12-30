"ODUVEK JE BIO NA BRANIKU VOLJE NARODA" Sandra Božić o hapšenju Milana Kneževića - "Dokaz kontinuiteta prakse progona Srba"

PRIPADNICI policije su uhapsili Milana Kneževića, predsednika Demokratske narodne partije i poslanika u Skupštini Crne Gore. Ovim povodom oglasila se Sandra Božić, potpredsednik Pokrajinske vlade.

Foto: SNS

- “U dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci”, je citat koji najbolje opisuje borbu Milana Kneževića za poštovanje narodne volje svih ovih godina. Svojom borbom Milan nam je pokazao na koji način se štiti svoj narod i kako se brani volja većine.

- Ukoliko je hapšenje narodnih poslanika merilo za napredak na evropskom putu, Crna Gora je odavno ispunila sve uslove i postavila rekord. Knežević je oduvek bio na braniku volje naroda, zato je i ovaj put uhapšen jer je branio volju naroda na referendumu gde je većina stanovnika opštine Zeta nedvosmisleno iznela svoj stav. Hapšenje Milana Knežavića dokaz je kontinuiteta prakse progona Srba i politike dvostrukih aršina, čime se šalje jasna poruka na koji način će u budućnosti biti tretiran svako ko se usudi da stane u odbranu narodne volje. Svaki Srbin je ponosan na sve što je ovaj čovek uradio kako bi zaštitio narodnu volju, kao i na način na koji se bori za očuvanje i zaštitu srpskog naroda na vekovnom ognjištu - navela je Božićeva.

